تقرير أمريكي: كوريا الشمالية في "أقوى موقف استراتيجي" منذ عقود

واشنطن- (د ب أ)

أظهر تقرير استخباراتي أمريكي يوم الجمعة أن كوريا الشمالية تقف في "أقوى موقف استراتيجي" لها منذ عقود، حيث أن النظام المتمرد ضاعف من سعيه للحصول على أسلحة متطورة يمكن أن تهدد القوات الأمريكية وحلفاءها في شمال شرق آسيا، والبر الأمريكي.

وقدمت وكالة استخبارات الدفاع، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية التحليل في إطار "تقييم التهديدات العالمية لعام 2025" والذي غطى مجموعة واسعة من التحديات الأمنية من كوريا الشمالية والصين وروسيا وإيران وغيرها من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.

وجاء هذا التقييم وسط مخاوف متزايدة بشأن التهديدات النووية والصاروخية الباليستية المتطورة لكوريا الشمالية وتحالفها العسكري مع روسيا على أساس معاهدة "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي وقعتها الدولتان في يونيو من العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن تقرير وكالة استخبارات الدفاع إن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أصبح أكثر ثقة في شرعيته السياسية الدولية وأمن النظام".

وأضافت "كوريا الشمالية في أقوى موقف استراتيجي لها منذ عقود، حيث تمتلك الوسائل العسكرية لتشكل خطر على القوات الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في شمال شرق آسيا بينما تواصل تحسين قدرتها على تهديد الأراضي الأمريكية".





