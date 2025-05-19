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من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة الـ3 عالميًا في مكافحة المخدرات

02:40 ص الإثنين 19 مايو 2025

وزارة الداخلية العراقية

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وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، حصولها على المرتبة الثالثة بمكافحة المخدرات من بين 138 دولة في تصنيف القمة الشرطية العالمية الذي تنظمه شرطة إمارة دبي بنسخته الرابعة.

وذكرت الوزارة في بيان: "ما زالت وزارة الداخلية العراقية وبهمة الغيارى من أبنائها الأبطال تواصل عملها المخلص في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأصبحت واحدة من الوزارات التي تنافس نظيراتها في الدول المتقدمة بهذا المجال".

وأضافت: "أنها حصلت على المرتبة الثالثة من بين 138 دولة و205 منظمة حكومية وغير حكومية بعد الهند التي حصلت على المرتبة الاولى فيها حصلت دولة الجبل الأسود على المرتبة الثانية في تصنيف القمة الشرطية العالمية الذي تنظمه شرطة دبي بنسخته الرابعة"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابعت: "بهذه المناسبة نؤكد المضي قدما ونجمع الليل بالنهار في سبيل الاستمرار في مكافحة هذه الآفة وتفكيك الشبكات الدولية والمحلية التي تتاجر بهذه السموم".

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