تُربك صادرات الدواجن عالميًا.. أول تفشٍ لإنفلونزا الطيور يضرب مزرعة تجارية بالبرازيل

وكالات

أعلنت البرازيل، إحدى أبرز الدول المنتجة والمصدرة للدواجن عالميًا، أمس الجمعة، عن تسجيل أول حالة تفشٍ لإنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية داخل البلاد.

وذكرت وزارة الزراعة البرازيلية في بيان لها أن الفيروس تم رصده في منشأة تقع بولاية ريو جراندي دو سول، جنوب البلاد، مشيرة إلى تفعيل خطة طوارئ تهدف إلى "القضاء على المرض، مع الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للقطاع، وضمان استمرارية الإمدادات، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي للسكان".

وأفادت الوزارة بأنها أخطرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، إلى جانب وزارات الصحة والبيئة، وشركاء البرازيل التجاريين.

وفي بيان لاحق مساء يوم الجمعة، أعلنت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي والصين قررا تعليق واردات الدواجن البرازيلية، وفقًا لاتفاقيات تجارية سارية.

وأضافت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية أن قيود التصدير المفروضة تتماشى مع الاتفاقيات الثنائية التي تختلف بحسب متطلبات شهادات الصحة الدولية، موضحًة أن بعض الاتفاقات تطبق على مستوى الدولة بأكملها، بينما تقتصر أخرى على مناطق محددة مثل ولاية، مدينة، أو موقع التفشي فقط.

وأكدت الوزارة أن دولًا مثل اليابان، السعودية، الإمارات، والفلبين قد وافقت بالفعل على هذا النهج القائم على تحديد المناطق.

وتجدر الإشارة إلى أن البرازيل تمثل حوالي 14% من إجمالي إنتاج لحوم الدجاج في العالم، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية.