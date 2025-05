بسبب مشاجرة.. إدارة ترامب تدرس إصدار أوامر اعتقال بحق نواب ديمقراطيين (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

في تطور غير مسبوق، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار أوامر باعتقال عدد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين، على خلفية مشادة عنيفة وقعت بينهم وبين ضباط تابعين لوكالة الهجرة والجمارك (ICE) خلال زيارة ميدانية لمركز احتجاز في ولاية نيوجيرسي.

وأكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لموقع "أكسيوس" الإخباري، أن الاعتقال "قيد الدراسة الجدية"، مشيرة إلى أن لقطات مصورة من كاميرات الجسم توثق "اعتداءات من قبل النواب على عناصر إنفاذ القانون"، بما في ذلك مشهد يظهر إلقاء ضابطة على الأرض.

الحادثة وقعت أثناء زيارة مركز "ديلاني هول" في مدينة نيوارك، الذي أُعيد افتتاحه مؤخرًا رغم احتجاجات محلية متزايدة بشأن ظروف احتجاز المهاجرين داخله. وكان من بين المحتجين عمدة نيوارك، راس باراكا، الذي رافقه عدد من النواب الديمقراطيين من نيوجيرسي، بينهم بوني واتسون كولمان، روب مينينديز، وولا مونيكا ماكيفر.

BREAKING: Newark Mayor Ras Baraka was arrested outside Delaney Hall on Friday, a member of his staff confirmed to NJ Spotlight News. pic.twitter.com/sGVXbqilLw