بسبب مشاجرة.. إدارة ترامب تدرس إصدار أوامر اعتقال بحق نواب ديمقراطيين (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

في تطور غير مسبوق، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار أوامر باعتقال عدد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين، على خلفية مشادة عنيفة وقعت بينهم وبين ضباط تابعين لوكالة الهجرة والجمارك (ICE) خلال زيارة ميدانية لمركز احتجاز في ولاية نيوجيرسي.

وأكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لموقع "أكسيوس" الإخباري، أن الاعتقال "قيد الدراسة الجدية"، مشيرة إلى أن لقطات مصورة من كاميرات الجسم توثق "اعتداءات من قبل النواب على عناصر إنفاذ القانون"، بما في ذلك مشهد يظهر إلقاء ضابطة على الأرض.

الحادثة وقعت أثناء زيارة مركز "ديلاني هول" في مدينة نيوارك، الذي أُعيد افتتاحه مؤخرًا رغم احتجاجات محلية متزايدة بشأن ظروف احتجاز المهاجرين داخله. وكان من بين المحتجين عمدة نيوارك، راس باراكا، الذي رافقه عدد من النواب الديمقراطيين من نيوجيرسي، بينهم بوني واتسون كولمان، روب مينينديز، وولا مونيكا ماكيفر.

BREAKING: Newark Mayor Ras Baraka was arrested outside Delaney Hall on Friday, a member of his staff confirmed to NJ Spotlight News. pic.twitter.com/sGVXbqilLw — NJ Spotlight News (@NJSpotlightNews) May 9, 2025

ورفض باراكا مغادرة المنشأة بعد تلقي تحذيرات أمنية، مما دفع الضباط إلى اعتقاله، الأمر الذي فجر الموقف، ودفع بعض النواب إلى التدخل والدخول في مشاجرة مباشرة مع عناصر الوكالة.

وفي تصريح لشبكة CNN الأمريكية، قالت تريشا ماكلوغلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي: "نحن لا نتخذ هذه الخطوة باستخفاف، ولكن لدينا أدلة مصورة تُظهر اعتداءات على موظفين فيدراليين، وهو أمر غير مقبول بغض النظر عن المنصب السياسي".

في المقابل، ندد المتحدث باسم النائبة بوني واتسون كولمان بما وصفه بـ"محاولة ترهيب سياسية"، مؤكداً أن النواب كانوا يمارسون حقهم الرقابي المشروع، وأن الاعتداء وقع عليهم وليس العكس، مطالبًا بالكشف عن التسجيلات الكاملة لما جرى داخل المنشأة.

وأضاف أن "تهديد أعضاء الكونجرس بالاعتقال يمثل تصعيدًا خطيرًا من إدارة ترامب، ويبعث برسالة مقلقة لكل من يعارض قرارات السلطة التنفيذية".

وتأتي هذه الحادثة وسط توتر سياسي متزايد بين البيت الأبيض والمشرعين الديمقراطيين، خصوصًا فيما يتعلق بسياسات الهجرة والاحتجاز، حيث تتهم المعارضة إدارة ترامب بانتهاك الحقوق المدنية للمهاجرين، واستخدام الأجهزة الأمنية لقمع الأصوات المنتقدة.

ويُتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى معركة قانونية حادة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل اقتراب معارك انتخابية محلية قد تعيد تشكيل التوازن السياسي داخل الكونجرس.