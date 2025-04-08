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صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 50 ألفًا و810 فلسطينيًا

03:01 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

قطاع غزة

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(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 50 ألفًا و810 فلسطينيًا منذ بداية غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر 2023.

وأفادت صحة غزة بارتفاع إجمالي الجرحى إلى 115 ألفا و688 شخصا وسط أوضاع صحية متردية ومتهالكة في جميع أنحاء القطاع.

واستشهد خلال الـ24 ساعة الماضية 58 فلسطينيًا وأصيب 213 آخرين جراء غارات الاحتلال على مختلف أنحاء القطاع.

كما ارتفعت حصيلة الشهداء منذ تجدد العدوان 18 مارس الماضي إلى ألف و449 شخصا و3 آلاف و647 إصابة.

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قطاع غزة وزارة الصحة في قطاع غزة فلسطين
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