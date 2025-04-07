بينهم صحفي.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف لجيش الاحتلال على غزة

غزة - (د ب أ)

استشهد ما لا يقل عن 10 مواطنين فلسطينيين، بينهم صحفي، وأصيب آخرون، فجر اليوم الإثنين، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مصادر محلية قولها إن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، والشاب يوسف الخزندار"، وإصابة 9 صحفيين بجروح مختلفة بعضها خطيرة.

وأضافت أن "الاحتلال قصفت منزلين غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين".

وقالت " وفا " إن "طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين... كما قصف الاحتلال شارع مسعود في منطقة الجرن شمال مدينة غزة ما أدى لاستشهاد الشاب عبد الكريم أكرم مقبل، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال على جباليا البلد شمال قطاع غزة".