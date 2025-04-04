حماس: دعوات ذبح القرابين في الأقصى تصعيد خطير واستفزاز لمشاعر المسلمين

وكالات

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، بالدعوات التي أطلقتها جماعات "الهيكل" المزعوم لإدخال القرابين وذبحها داخل باحات المسجد الأقصى خلال ما يُعرف بعيد الفصح العبري، ووصفتها بأنها "تصعيد خطير في إطار الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن هذه الدعوات تمثل امتدادًا لسياسات الاحتلال ومستوطنيه الهادفة إلى تهويد المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وحذّرت "حماس" من تداعيات هذه الخطوات "المتطرفة والاستفزازية"، مؤكدة أنها "لن تغيّر من هوية المسجد الأقصى كمعلم إسلامي خالص".

وشددت الحركة على أن "الشعب الفلسطيني لن يسمح بتدنيس مقدساته، وسيبقى الدرع الحامي للمسجد الأقصى ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

كما دعت "حماس" جماهير الأمة العربية والإسلامية إلى "التحرك الجاد لنصرة الأقصى والدفاع عنه بكافة الوسائل الممكنة"، مطالبة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وداخل أراضي 48 بـ"الحشد والرباط والتواجد المكثف في باحات المسجد الأقصى للتصدي لأي محاولات استفزازية تمس حرمته".