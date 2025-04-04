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بريطانيا وفرنسا تتهمان روسيا بالتباطؤ في محادثات وقف إطلاق النار

11:05 ص الجمعة 04 أبريل 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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بروكسل- (أ ب)

اتهمت بريطانيا وفرنسا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، بالتباطؤ في محادثات وقف إطلاق النار لإيقاف القتال في أوكرانيا وكثفتا الضغط على موسكو بالإصرار على أنه مدين بإعطاء إجابة فورية للولايات المتحدة.

ورفضت روسيا فعليا مقترح الولايات المتحدة من أجل وقف شامل وفوري لمدة 30 يوما في القتال بعدما قال مسؤول من الكرملين يوم الاثنين الماضي، إن موسكو ترى جهود إنهاء حربها الدائرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا "عملية مطولة".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي للصحفيين في مقر حلف شمال الأطلسي، بينما كان يقف بجوار نظيره الفرنسي جان-نويل بارو في استعراض رمزي للوحدة "حكمنا أن بوتين مازال يصعب الأمور ومازال يتباطأ".

وتساعد بريطانيا وفرنسا في قيادة جهود متعددة الجنسيات تعرف باسم "تحالف الراغبين " لتشكيل قوة لمراقبة أي سلام مستقبلي في أوكرانيا.

وقال لامي إنه بينما يجب على بوتين قبول وقف إطلاق النار "فهو يواصل قصف أوكرانيا وسكانها المدنيين وإمدادات الطاقة بها. نحن نراك فلاديمير بوتين. ونعرف ماذا تفعل".

وقال بارو إن أوكرانيا قبلت شروط وقف إطلاق النار قبل ثلاثة أسابيع، وأن روسيا "مدينة (الآن) بتقديم إجابة للولايات المتحدة". وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدما تعهدا العام الماضي بإنهاء الحرب بشكل سريع.

وأضاف بارو أن روسيا لا تظهر أي نية لوقف حملتها العسكرية، مشيرا إلى أن بوتين أمر الاثنين الماضي، باستدعاء 160 ألف مجندا لقضاء الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة عام.

ومن المقرر أن يلتقي القادة العسكريون للتحالف في كييف اليوم الجمعة. وسوف يلتقي وزراء الدفاع من المجموعة في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس المقبل.

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