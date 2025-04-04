الرئيس الأمريكي يلمح إلى استعداده للتفاوض بعد إعلان فرض الرسوم الجمركية

واشنطن- (د ب أ)

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إلى استعداده للتفاوض بعد إعلانه عن فرض رسوم جمركية جديدة وشاملة على جميع دول العالم.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان سينظر في إبرام صفقات مع البلدان المتأثرة قال ترامب: "إذا قال لنا أحدهم إنهم سيقدمون شيئا مذهلا، طالما أنهم يعطوننا شيئا جيدا".

وأضاف ترامب أن الرسوم ستمنح الولايات المتحدة "قوة كبيرة" للتفاوض.

واستشهد ترامب بحالة تطبيق "تيك توك" كمثال. بموجب القانون الأمريكي، كان من المفترض أن يتم بيع التطبيق المملوك للصين، "تيك توك"، من قبل شركته الأم "بايت دانس"، أو أن يتم إيقافه في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير الماضي.

ومع ذلك، منح ترامب تمديدا لمدة 75 يوما ينتهي يوم غد السبت.

وقال ترامب أثناء وجوده على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "لدينا حالة مع تيك توك حيث من المحتمل أن تقول الصين: "سنوافق على الصفقة، لكن هل ستفعل شيئا بشأن الرسوم الجمركية ؟'".

وأضاف: "لقد وضعنا أنفسنا في مقعد القائد. إذا كنا قد طلبنا من بعض هذه البلدان - أو من معظم هذه البلدان - أن يقدموا لنا خدمة، كانوا سيقولون لا. الآن سيفعلون أي شيء من أجلنا".

وكان مسؤول رفيع في الإدارة قد ذكر في وقت سابق أن الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات غير قابلة للتفاوض.

وقال ترامب إنه يتوقع أن تقوم العديد من الشركات بنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة. "تذكروا، لا توجد رسوم إذا قمتم ببناء مصنعكم أو صنعتم منتجكم في الولايات المتحدة".

وفي يوم الأربعاء، فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، لكن الرسوم الجمركية العقابية ستكون أعلى للعديد من البلدان، اعتمادا على عجزها التجاري.