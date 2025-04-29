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فيديو مثير للجدل.. علم فلسطين يُلصق على الأرض في الهند ليدهسه المارة عمدًا

08:21 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

علم فلسطين

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كتب- محمد جعفر:

أظهر مقطع فيديو مصور أعلام كلًا من بنغلاديش وباكستان وفلسطين، موضوعة على الأرض، ليطأها المارة بأقدامهم، أثناء مرورهم بمحطة قطار ميدينيبور في ولاية البنغال الغربية بالهند.

وتناول نشطاء مقطع الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراؤهم حول الهدف من وضع الصورة، إذ علق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي: "هناك أسباب معروفة للتوترات بين الهند وباكستان وبنغلاديش.. ولكن ما هي مشكلة الهنود مع فلسطين؟".

وتابع: "الهند ليس لها حدود مشتركة مع فلسطين، وإسرائيل ليست دولة هندوسية، وفلسطين كأمة لم تتخذ قط موقفًا ضد الهند، فهل هذه الكراهية تجاه فلسطين دينية بحتة؟ هل هي نابعة فقط من مشاعر معادية للمسلمين؟".

ويتصاعد التوتر العسكري بين كلًا من الهند وباكستان، اليوم الأحد، مع استمرار تبادل إطلاق النار على الحدود المشتركة، وذلك في أعقاب الهجوم الدامي الذي شهدته منطقة باهالجام في كشمير الهندية ما أسفر عن مقتل 26 مدني.

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