بعد استهداف الحوثيين الحاملة "ترومان".. سقوط مقاتلة أمريكية في البحر الأحمر

وكالات

أعلنت البحرية الأمريكية في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، الاثنين، سقوط إحدى مقاتلاتها من طراز "إف 18 سوبر هورنت" في البحر الأحمر خلال إقلاعها من على متن حاملة الطائرات "هاري ترومان" بمنطقة عملها في البحر الأحمر.

وأشارت البحرية، إلى أنه تم إنقاذ طاقم المقاتلة، غير أن أحد البحارة على متن حاملة الطائرات أُصيب خلال سقوط المقاتلة في البحر.

USS Harry S. Truman (CVN 75) lost an F/A-18E Super Hornet assigned to Strike Fighter Squadron (VFA) 136 and a tow tractor as the aircraft carrier operated in the Red Sea, April 28. Full statement here: https://t.co/6WVScLKiRj