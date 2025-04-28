بعد استهداف الحوثيين الحاملة "ترومان".. سقوط مقاتلة أمريكية في البحر الأحمر

وكالات

أعلنت البحرية الأمريكية في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، الاثنين، سقوط إحدى مقاتلاتها من طراز "إف 18 سوبر هورنت" في البحر الأحمر خلال إقلاعها من على متن حاملة الطائرات "هاري ترومان" بمنطقة عملها في البحر الأحمر.

وأشارت البحرية، إلى أنه تم إنقاذ طاقم المقاتلة، غير أن أحد البحارة على متن حاملة الطائرات أُصيب خلال سقوط المقاتلة في البحر.

USS Harry S. Truman (CVN 75) lost an F/A-18E Super Hornet assigned to Strike Fighter Squadron (VFA) 136 and a tow tractor as the aircraft carrier operated in the Red Sea, April 28. Full statement here: https://t.co/6WVScLKiRj — U.S. Navy (@USNavy) April 28, 2025

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع في بيان، إنه في إطار الرد على العدوان الأمريكي على صعدة وصنعاء، استهدفت الجماعة حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع الحربية التابعة لها.

وأوضح سريع، أن العملية المشتركة نُفِّذت بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة طوال الساعات الماضية.

وأكد سريع، أن الحوثيين أجبروا الحاملة الأمريكية "ترومان" على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر، مضيفا "مستمرون في استهداف ومطاردة حاملة الطائرات وكافة القطع الحربية المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى توقف العدوان على اليمن".

وكان سريع، ذكر أن "العدو الأمريكي أقدم خلال الساعات الماضية على ارتكاب مجزرتين الأولى في صنعاء والثانية في صعدة".

وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إلى أن المجزرتين الأمريكيتين في صنعاء وصعدة أسفرتا عن عشرات الشهداء والجرحى.

إلى جانب ذلك، أعلن سريع، تنفيذ عملية عسكرية على هدف حيوي للاحتلال الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيّرة نوع يافا.