إسبانيا تعلن تطبيق بروتوكول الأمن والطوارئ للتعامل مع الانقطاع المفاجئ للكهرباء

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، تطبيق بروتوكول الأمن وخطة الطوارئ للتعامل مع الانقطاع المفاجئ للكهرباء.

وقال سانشيز، إنه "تم استعادة الكهرباء في الشمال والجنوب، وليس لدينا أسباب نهائية بشأن الانقطاع"، موضحًا أنه لا يوجد خلل أمنيًا جراء الانقطاع الأمني وأن المستشفيات لم تتأثر، كما أن أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الرقمية تعمل بشكل طبيعي.

وتابع رئيس الوزراء الإسباني: "قلصنا الرحلات الجوية بنسبة 20% وأوقفنا حركة القطارات نتيجة انقطاع الكهرباء"، مشددًا على ضرورة تقليص التحركات والحصول على المعلومات من الجهات الرسمية وعدم الانقياد وراء الشائعات.

وأفاد سانشيز، بأن مجلس الأمن القومي سيجتمع مرة أخرى هذا المساء لتقييم التدابير الإضافية التي قد تكون ضرورية.

وعقد مجلس الأمن القومي الإسباني، اليوم الاثنين، اجتماعًا طارئًا لمتابعة تطورات أزمة انقطاع الكهرباء التي ضربت البلاد ظهر اليوم، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وزار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، برفقة وزيرة التحول البيئي سارة أجيسين، مركز التحكم في الشركة الخاصة بشبكة الكهرباء الإسبانية، حسبما ذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية.

❗️⚡️🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇦🇩 - On April 28, 2025, a significant power outage continues to affect Spain, Portugal, Andorra, and parts of France, with no immediate resolution in sight. The blackout has disrupted electricity supply in major cities, including Madrid, Valencia, and Barcelona, as… pic.twitter.com/fAxRdUd1oB

وشهدت شبه الجزيرة الإيبيرية، إسبانيا والبرتغال، اليوم الإثنين، انقطاعًا واسعًا في التيار الكهربائي، أدى إلى توقف خدمات حيوية و اضطرابات كبيرة في البلدين، وامتد تأثيره إلى أجزاء من فرنسا.

❗️🇪🇸⚡️🇫🇷 - On April 28, 2025, Spain and parts of France experienced a brief, widespread power outage lasting only a few seconds.



This blackout disrupted internet access and other services, including 5G networks, for all users in the affected areas.



Services have since been… pic.twitter.com/lcF4viFSKi