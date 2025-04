مصلحة الجمارك الإيرانية: مخازن البضائع الخطرة سبب انفجار ميناء شهيد رجائي

القاهرة- مصراوي

أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، أنه من المحتمل أن تكون مخازن البضائع الخطرة هي سبب الانفجار في ميناء شهيد رجائي جنوب إيران.

ووفقا لمصلحة الجمارك الإيرانية، فإنه من المرجح أن يكون مصدر الانفجار في ميناء شهيد رجائي ناتجًا عن تخزين البضائع الخطرة والمواد الكيميائية في المنطقة.

وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في رصيف ميناء شهيد رجائي ظهر اليوم، قالت مصلحة الجمارك الإيرانية إن الانفجار وقع في منطقة حاويات "سينا" التي تتبع منظمة الموانئ والملاحة البحرية.

ومن المحتمل أن يكون سبب الانفجار هو تخزين البضائع الخطرة والمواد الكيميائية في منطقة الميناء، كما أن الانفجار وقع في دائرة قطرها 2 كيلومتر من المبنى الإداري للجمارك. كما تعرض عدد من موظفي الجمارك لإصابات بسبب سقوط السقف، سقوط المعدات وتكسر نوافذ المبنى الإداري للجمارك.

Closer footage from the explosion in Bandar Abbas, southwest Iran. pic.twitter.com/fc4A7myyAo