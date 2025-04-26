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مصلحة الجمارك الإيرانية: مخازن البضائع الخطرة سبب انفجار ميناء شهيد رجائي

02:13 م السبت 26 أبريل 2025

انفجار ضخم في ميناء شهيد رجائي بجنوب إيران

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القاهرة- مصراوي

أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، أنه من المحتمل أن تكون مخازن البضائع الخطرة هي سبب الانفجار في ميناء شهيد رجائي جنوب إيران.

ووفقا لمصلحة الجمارك الإيرانية، فإنه من المرجح أن يكون مصدر الانفجار في ميناء شهيد رجائي ناتجًا عن تخزين البضائع الخطرة والمواد الكيميائية في المنطقة.

وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في رصيف ميناء شهيد رجائي ظهر اليوم، قالت مصلحة الجمارك الإيرانية إن الانفجار وقع في منطقة حاويات "سينا" التي تتبع منظمة الموانئ والملاحة البحرية.

ومن المحتمل أن يكون سبب الانفجار هو تخزين البضائع الخطرة والمواد الكيميائية في منطقة الميناء، كما أن الانفجار وقع في دائرة قطرها 2 كيلومتر من المبنى الإداري للجمارك. كما تعرض عدد من موظفي الجمارك لإصابات بسبب سقوط السقف، سقوط المعدات وتكسر نوافذ المبنى الإداري للجمارك.

وبحسب ما أفادت به وكالة تسنيم، فإن حالة المباني الأخرى غير صالحة للاستخدام، وقد خلف الانفجار خسائر كبيرة.

وقال أحد موظفي الميناء لمراسل تسنيم: "إنه لا يزال عدد من الموظفين محاصرين تحت الأسقف المنهارة، ونحن نحاول إنقاذهم".

وأعلن المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، ارتفاع عدد المصابين في انفجار ميناء شهيد رجائي إلى أكثر من 200 شخصًا، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن سبب الانفجار لم يتضح بعد، وسط حالة من الاستنفار الأمني والإنساني بالموقع.

ووقع، اليوم السبت، انفجارًا ضخمًا في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، حسب ما أفادت به وكالة أنباء "فارس".

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مصلحة الجمارك الإيرانية انفجار ميناء شهيد رجائي ميناء شهيد رجائي جنوب إيران
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