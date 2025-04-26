مصلحة الجمارك الإيرانية: مخازن البضائع الخطرة سبب انفجار ميناء شهيد رجائي

القاهرة- مصراوي

أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، أنه من المحتمل أن تكون مخازن البضائع الخطرة هي سبب الانفجار في ميناء شهيد رجائي جنوب إيران.

ووفقا لمصلحة الجمارك الإيرانية، فإنه من المرجح أن يكون مصدر الانفجار في ميناء شهيد رجائي ناتجًا عن تخزين البضائع الخطرة والمواد الكيميائية في المنطقة.

وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في رصيف ميناء شهيد رجائي ظهر اليوم، قالت مصلحة الجمارك الإيرانية إن الانفجار وقع في منطقة حاويات "سينا" التي تتبع منظمة الموانئ والملاحة البحرية.

ومن المحتمل أن يكون سبب الانفجار هو تخزين البضائع الخطرة والمواد الكيميائية في منطقة الميناء، كما أن الانفجار وقع في دائرة قطرها 2 كيلومتر من المبنى الإداري للجمارك. كما تعرض عدد من موظفي الجمارك لإصابات بسبب سقوط السقف، سقوط المعدات وتكسر نوافذ المبنى الإداري للجمارك.

Closer footage from the explosion in Bandar Abbas, southwest Iran. pic.twitter.com/fc4A7myyAo — Clash Report (@clashreport) April 26, 2025

وبحسب ما أفادت به وكالة تسنيم، فإن حالة المباني الأخرى غير صالحة للاستخدام، وقد خلف الانفجار خسائر كبيرة.

وقال أحد موظفي الميناء لمراسل تسنيم: "إنه لا يزال عدد من الموظفين محاصرين تحت الأسقف المنهارة، ونحن نحاول إنقاذهم".

📹 ریزش سقف ساختمان اداری بندر شهید رجایی بر سر کارمندان



سخنگوی اورژانس کشور: تعداد مصدومان به ۲۸۱ نفر رسید https://t.co/4a784LZMPu pic.twitter.com/RYE0dGf46J — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 26, 2025

وأعلن المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، ارتفاع عدد المصابين في انفجار ميناء شهيد رجائي إلى أكثر من 200 شخصًا، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن سبب الانفجار لم يتضح بعد، وسط حالة من الاستنفار الأمني والإنساني بالموقع.

ووقع، اليوم السبت، انفجارًا ضخمًا في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، حسب ما أفادت به وكالة أنباء "فارس".