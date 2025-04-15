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المفوضية الأوروبية تعتمد دواءً لعلاج الزهايمر

06:10 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

المفوضية الأوروبية

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بروكسل - (د ب أ)

وافقت المفوضية الأوروبية على عقار ليكانيماب لعلاج مرض الزهايمر، وهي المرة الأولى التي تجيز فيها علاجا يستهدف العمليات المرضية الكامنة وراء المرض، بدلا من مجرد الأعراض.

وقالت المفوضية اليوم الثلاثاء إن عقار ليكانيماب يهدف إلى استخدامه في المراحل المبكرة وهو أول دواء من نوعه يحصل على موافقة في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن قطاعا محدودا جدا فقط من مرضى الزهايمر مؤهلون لهذا العلاج.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار وكالة الأدوية الأوروبية في نوفمبر الماضي بالتوصية بالموافقة على الدواء، متراجعة عن قرار سابق.

ويباع ليكانيماب تحت الاسم التجاري ليكيمبي، وقد تم بالفعل ترخيص الدواء في الولايات المتحدة وبريطانيا.

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