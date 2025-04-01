السوداني: موقف العراق ثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري

بغداد - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري.

جاء ذلك خلال تبادل السوداني، اليوم ، التهاني مع الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة عيد الفطر خلال اتصال هاتفي ، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.

وطبقا للبيان، الذي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عبّر السوداني، خلال الاتصال، عن "تمنياته وتهانيه للشعب السوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكداً على أهمية أن تضمّ العملية السياسية كل الأطياف والمكونات، وأن تصبّ في مسار التعايش السلمي والأمن المجتمعي، من أجل مستقبل آمن ومستقر لسوريا وكلّ المنطقة".

وأكد رئيس الوزراء "رفض العراق لتوغل الكيان الصهيوني داخل الأراضي السورية، ودعم العراق لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية، وكذلك أهمية التعاون المتبادل في مواجهة خطر عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، بحكم العوامل والفرص المشتركة".