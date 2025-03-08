الحكومة اليونانية تنجو من تصويت بحجب الثقة بسبب كارثة السكك الحديدية عام 2023

أثينا- (د ب أ)

بعد عامين من كارثة السكك الحديدية في وسط اليونان والتي أسفرت عن مقتل 57 شخصا، فشلت المعارضة في إسقاط الحكومة من خلال تصويت بحجب الثقة أمس الجمعة.

وقد اتهمت المعارضة حكومة رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس بالتستر على أسباب الحادث المميت، الذي وقع في تيمبي جنوب جبل أوليمبوس، حيث اصطدم قطار ركاب وقطار بضائع بشكل مباشر من المقدمة.

وقالت القيادة البرلمانية في وقت متأخر أمس الجمعة إن الحكومة نجت من التصويت حيث دعمها 157 مشرعا بينما صوت ضدها 136 مشرعا.

وندد تقرير مستقل صدر مؤخرا بالحالة المتردية لشبكة السكك الحديدية، كما سلط الضوء على أوجه قصور خطيرة في التحقيق في الحادث.

وتشتبه أسر الضحايا في أن الانفجار الضخم كان يعني أن قطار الشحن كان يحمل مادة خطيرة قابلة للاشتعال لم يتم الإعلان عنها. ولا تزال صحة الاتهام غير واضحة.

وفي الأسبوع الماضي، في الذكرى الثانية من الحادث، خرج مئات الآلاف إلى الشوارع مطالبين بإجابات، في أكبر احتجاجات في تاريخ اليونان. كما شهدت بعض المناطق أعمال شغب خطيرة.

وأمس الجمعة، تظاهر عشرات الآلاف مرة أخرى مع بدء التصويت على سحب الثقة من الحكومة، وفي أثينا اندلعت اشتباكات بين متظاهرين ملثمين والشرطة أمام البرلمان.

وكان النقاش البرلماني أمس الجمعة مكثفا، حيث اتهم زعيم المعارضة نيكوس أندرولاكيس، رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس بالمسؤولية الجنائية عن الحادث.

وردا على ذلك، اتهم رئيس الوزراء المعارضة بالتغاضي عن التحديات الجيوسياسية العالمية ومحاولة زعزعة استقرار البلاد لتحقيق مكاسب سياسية.

وتعهد ميتسوتاكيس بتحديث السكك الحديدية اليونانية، بحلول عام 2027.





