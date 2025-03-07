الخارجية الفلسطينية: نطالب بتدخل دولي حقيقي لتمكين أبناء شعبنا من حرية دخول القدس

رام الله- (د ب أ)

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنه ليس من صلاحيات ولا حق للسلطات الإسرائيلية تقييد دخول المواطنين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك تحت أية حجة أو مبرر.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الجمعة، "أن تحديد سن المصلين خرق فاضح لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال، وانتهاك للقانون الدولي ومبدأ الحق في حرية الحركة والوصول لأماكن العبادة"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ورأت الوزارة "أن التقييدات المرافقة لتحديد سن الرجال والنساء تضيف تضييقات أخرى على أعداد المصلين أيام الجمعة، وتسقط حجج الاحتلال ومبرراته في تحديد السن، إضافة إلى أن القدس أرض فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ولا تخضع للسيادة الإسرائيلية".

وأدانت الخارجية الفلسطينية، "اقتحام قوات الاحتلال 8 مساجد في مدينة نابلس، والعبث فيها وتخريب أجزاء منها، وكذلك إحراق أجزاء كبيرة من مسجد النصر في البلدة القديمة من المدينة".

وطالبت الوزارة "بتدخل دولي حقيقي لحماية شعبنا وأرضه وممتلكاتهم ومقدساته، وتمكين المواطنين من أداء الصلاة ودخول القدس واحترام هذا الحق الأصيل من حقوق الإنسان".

كان بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ذكر أنه سوف يتم السماح للرجال 55 عامًا أو أكثر والنساء 50 عامًا على الأقل والأطفال 12 عامًا أو أقل، بدخول القدس لحضور الصلاة بعد الحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن إسرائيل ملتزمة بدعم حرية العبادة "لجميع الأديان والأمم".







