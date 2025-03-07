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الدفاع الروسية: إسقاط 39 مسيرة أوكرانية خلال الليل

11:28 ص الجمعة 07 مارس 2025

روسيا

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موسكو- (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 39 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 39 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت أنه "تم تدمير 14 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و12 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، وسبع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وثلاث طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي مقاطعات روستوف وبيلجورود وأوريول".


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