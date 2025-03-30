الأكراد: لسنا معنيين بتطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة السورية المعلنة

وكالات

قالت الإدارة الذاتية الكردية، إن الحكومة الجديدة المعلنة في دمشق تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، مشيرة إلى أن أي حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم.

وأوضحت أن "السياسات التي تصر حكومة دمشق على انتهاجها تعيدنا إلى المربع الأول"، مضيفة "لن نكون معنيين بتطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة السورية المعلنة".

وتابعت الإدارة الذاتية الكردية، قائلة إن "تكرار أخطاء الماضي سيضر السوريين ولن يؤدي أبدًا إلى إطلاق عملية سياسية شاملة".

ودعت الإدارة الكردية للكف عن انتهاج سياسات الإقصاء والتهميش والاتجاه إلى احتضان جميع أبناء الشعب السوري من كل المكونات والأديان والطوائف.

وكان رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع أعلن عن التشكيلة الحكومية الجديدة، أمس السبت، والتي تضم شخصيات من مختلف الأطياف السورية.

وأكد الشرع خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أن "هذه الحكومة تمثل بداية مرحلة جديدة للمضي قدمًا نحو المستقبل"، مضيفًا أن الهدف الأساسي لهذه الحكومة هو "إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإرساء قواعد الديمقراطية في سوريا".