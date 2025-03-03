ترامب ينتقد زيلينسكي: "لا يريد السلام طالما يحظى بالدعم الأمريكي"

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي قال فيها إن نهاية الحرب مع روسيا "بعيدة جدًا جدًا".

وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، وصف ترامب هذا التصريح بأنه "أسوأ ما يمكن أن يقوله زيلينسكي"، مشددًا على أن "أمريكا لا يمكنها قبول هذا الوضع لفترة أطول".

واعتبر ترامب أن زيلينسكي "لا يسعى للسلام طالما لا يزال يحصل على الدعم الأمريكي"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف أن القادة الأوروبيين أكدوا خلال اجتماعهم مع زيلينسكي أنهم "لا يستطيعون تحمل عبء الحرب من دون الولايات المتحدة"، منتقدًا ذلك بالقول: "ربما لم يكن هذا التصريح الأفضل لإظهار القوة أمام روسيا، فبماذا كانوا يفكرون؟".