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أردوغان: لا يمكن إيجاد حل بشأن أوكرانيا بدون مشاركة روسيا

08:32 م الإثنين 03 مارس 2025

أردوغان

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وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحل في أوكرانيا غير ممكن دون روسيا ولا بإقصاء أوكرانيا، موضحًا أن السلام الدائم في أوكرانيا ممكن من خلال حل عادل يشارك الطرفان في صياغته.
وأضاف أردوغان، "لا يمكن للأمن الأوروبي أن يتحقق دون تركيا، ونحث أصدقائنا الأوروبيين على التفكير جديًا بضم تركيا للاتحاد الأوروبي".

وقبل نحو أسبوع، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعمه وحدة أراضي أوكرانيا، مشددًا على أنّه يجب تمثيل موسكو وكييف "بشكل عادل" في أي محادثات لإنهاء النزاع.
وعبر رابط فيديو، قال أردوغان خلال قمة في أوكرانيا ضمت قادة أوروبيين، إن "الطريق إلى سلام عادل ودائم يمكن تمهيده فقط عبر إطار يتمثّل فيه طرفا الصراع بشكل متساوٍ وعادل"، مؤكدًا دعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، وفقًا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

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رجب طيب اردوغان روسيا أوكرانيا
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