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قلق أممي من ممارسات إسرائيل بالضفة الغربية

04:48 م الإثنين 03 مارس 2025

أرشيفية

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وكالات

عبر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلق عميق بسبب "تحول جذري" في توجهات الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب وممارسات إسرائيل في الضفة الغربية.

وقال تورك إنه قلق من استخدام الأسلحة والأساليب العسكرية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الدبابات والضربات الجوية، ومنزعج من تدمير وإخلاء مخيمات لاجئين وتوسيع المستوطنات غير القانونية والقيود الصارمة على التنقل ونزوح عشرات الآلاف.

وتابع "يجب أن تتوقف تحركات إسرائيل الأحادية وتهديداتها بالضم في الضفة الغربية"، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، حسبما أفادت به وكالة "رويترز" للأنباء.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، إذ اعتقلت قواته منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 25 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وأطفال، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

كما شرعت الجرافات الإسرائيلية العسكرية، السبت، بهدم عدد من المنازل والمباني السكنية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية .

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "الاحتلال دفع بجرافاته الثقيلة إلى المخيم، وشرع بعملية هدم المنازل وتدمير ما يحيط بها، بدءا من محيط مسجد أبو بكر الصديق، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض".

ووفق الوكالة، السبت، جاء هذا التصعيد بعد إخطار الاحتلال قبل خمسة أيام بهدم 11 منزلًا بذريعة شق طريق يبدأ من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية، وتعود المنازل لثماني عائلات فلسطينية.

وأضافت وفا، السبت، أن "هذا التصعيد يأتي في إطار العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها، لليوم الـ33 على التوالي، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة من الآليات والجرافات وفرق المشاة، التي تطبق الحصار على مخيمي طولكرم ونور شمس، وتتمركز في شارع نابلس، وسط استيلائها على عدد من المباني السكنية وتحويلها لثكنات عسكرية.

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الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي فولكر تورك ممارسات إسرائيل
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