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وزيرة نمساوية سابقة: واشنطن تنتظر تغيّر السلطة في كييف لتوقيع اتفاق المعادن

12:48 م الإثنين 03 مارس 2025

علم النمسا

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وكالات

كشفت وزير الخارجية النمساوية السابقة ومديرة مركز "غوركي" بجامعة بطرسبرغ الروسية كارين كنايسل، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوقع اتفاق المعادن مع أوكرانيا بعد تشكيل سلطات جديدة في كييف.

وقالت كنايسل خلال حديثها لوكالة "تاس": "أنا متأكدة تماما من أن الولايات المتحدة مهتمة بهذه الاتفاقية. وحتى إذا لم يكن زيلينسكي هو الموقع عليها سيظهر شخص آخر في أوكرانيا يحصل على التفويض المناسب لذلك. عاجلًا أم آجلًا، ربما ليس الآن، سيظهر جهاز أو ممثل معين يمكنه تولي صلاحيات إبرام مثل هذه الاتفاقيات".

وتابعت أن: "ترامب وعد ناخبيه بذلك وأنا أفهم منطقه. هو يقول إن مليارات الدولارات ذهبت إلى أوكرانيا، والآن يجب أن تحصل الولايات المتحدة على شيء في المقابل. الشركات الأمريكية تظهر اهتماما كبيرا بهذه الموارد".

وذكرت أن الشركات الغربية واجهت في السابق مشاكل متكررة في أوكرانيا بسبب الفساد وعدم القدرة على إيجاد شركاء موثوقين، موضحة أن "الولايات المتحدة تجد في النهاية أنه من الأسهل العمل مع دول ضعيفة، خلافًا للسعودية أو روسيا".

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النمسا زير الخارجية النمساوية السابقة توقيع اتفاق المعادن
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