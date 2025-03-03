مسؤول إسرائيلي: المفاوضات ستبدأ بمجرد موافقة "حماس" على مقترح ويتكوف

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن تل أبيب ستوافق على المحادثات مع حركة "حماس" فقط على أساس خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وفقا لروسيا اليوم.

ونقلت الصحيفة العبرية عن المسؤولين الإسرائيليين أن إسرائيل مستعدة لعدم استئناف القتال في غزة لبضعة أيام أخرى.

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أنه بمجرد موافقة حركة "حماس" على المقترح الأمريكي سيكون بالإمكان بدء المفاوضات.

وذكرت الصحيفة أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن زيارة ويتكوف نهاية الأسبوع ربما تنقذ المفاوضات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة الأمنية تستعد لاستئناف العمليات العسكرية في حال فشل المحادثات.

وأكد مصدر إسرائيلي مشارك في المحادثات أن من الممكن تحقيق اختراق خلال الأيام المقبلة.

وقالت "هآرتس" إن وقف المساعدات عن القطاع خطوة قد تمنح الحكومة الإسرائيلية إمكانية إرضاء قاعدتها اليمينية المتطرفة.

وفي ذات السياق قالت إذاعة "مكان" العبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ينوي تمديد وقف إطلاق النار بأسبوع إضافي على الأقل، حتى وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الى المنطقة.

وأوضح مقربون من رئيس الوزراء أنه يدرس استئناف القتال ولكنه ينتظر ما اذا تمكنت الدول الوسيطة من إطالة المرحلة الأولى من صفقة التبادل أم لا.

وأفادت الإذاعة العبرية بأن نتنياهو حذر في مستهل جلسة الحكومة من عواقب إضافية إذا استمرت الحركة في رفض الإفراج عن المخطوفين. وكرر نتنياهو التزام إسرائيل بإعادة جميعهم، الأحياء والأموات.

والسبت الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي استمرت 42 يوما، وترغب إسرائيل في تمديد المرحلة الأولى، بينما تصر "حماس" على الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تعني فعليا نهاية الحرب.

وتهدف محادثات المرحلة الثانية إلى التفاوض على إنهاء الحرب، بما في ذلك عودة جميع الرهائن المتبقين في غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.