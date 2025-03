بعد تجدد العدوان.. إدانات عربية ودولية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وكالات

أثارت الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة فجر الثلاثاء، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 400 فلسطيني وأكثر من 500 مصاب، موجة من الإدانات العربية والدولية.

فمن جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، في الساعات الأولى اليوم الثلاثاء.

وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية الثلاثاء، أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من ٣٠٠ فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار ويعد تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

وأعربت مصر مجدداً عن رفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار.

وطالبت جمهورية مصر العربية، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد وتطالب الأطراف بضبط النفس، وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وفقا لبيان وزارة الخارجية.

