بعد تجدد العدوان.. إدانات عربية ودولية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وكالات

أثارت الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة فجر الثلاثاء، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 400 فلسطيني وأكثر من 500 مصاب، موجة من الإدانات العربية والدولية.

فمن جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، في الساعات الأولى اليوم الثلاثاء.

وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية الثلاثاء، أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من ٣٠٠ فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار ويعد تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

وأعربت مصر مجدداً عن رفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار.

وطالبت جمهورية مصر العربية، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد وتطالب الأطراف بضبط النفس، وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وفقا لبيان وزارة الخارجية.

The israelis killed over 300 Palestinian people last night, while they were sleeping, while they were surviving, while the world was watching.. while pic.twitter.com/TOt0keM0O1 — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) March 18, 2025

وفي الشأن ذاته، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية مهند هادي إن الغارات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، "أمر غير مقبول"، مشدداً على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار فوراً.

وذكر المنسق الأممي في بيان، أن سكان غزة تحملوا معاناة "لا يمكن تصورها"، معتبراً أن السبيل الوحيدة للمضي قدماً تتمثل في "إنهاء الأعمال العدائية واستمرار المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى واستعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش".

جاء ذلك بعدما استأنفت إسرائيل غاراتها على غزة فجر اليوم، بعد هدنة استمرت نحو شهرين، في هجوم قالت وزارة الصحة في القطاع إنه أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 400 وإصابة أكثر من 500 آخرين.

عاد جيش الاحتلال لقتل الأطفال في غزة بعد أن جدد حرب الإبادة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى برعاية الوسطاء pic.twitter.com/rtcVXqB84r — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 18, 2025

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان اليوم، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، بأنها "حرب على الإنسانية"، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة وقف الحرب التي استأنفتها إسرائيل فجر اليوم بعد هدنة استمرت نحو شهرين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن حسان تأكيده مجدداً على ثوابت المملكة الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثلة في رفض تهجير الفلسطينيين وإيجاد وطن بديل لهم.

وأضاف: "كل المجتمع الدولي يجب أن يكون معنياً بوقف هذا التوحش الذي طال الأطفال والنساء والعزل، واليوم يتمثل في التجويع لغايات التهجير وطرد الشعب الثابت على أرضه".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، أنه يشن غارات مكثفة على أهداف تابعة لحركة "حماس" في غزة.

وقال قيادي في "حماس" لـ"رويترز"، إن إسرائيل تنهي اتفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد. وقالت الحركة في بيان: "نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قراراً بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

فيما أدان رئيس وزراء أيرلندا الغارات "الإسرائيلية" على غزة والتي أسفرت عن استشهاد مئات المدنيين.داعيا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات لتطبيق المرحلة الثانية.

وقال رئيس وزراء أيرلندا، إنه سيحث قادة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق على موقف اوروبي موحد من أجل وقف أي تصعيد إضافي بالشرق الأوسط.

⬅️ شاهد..

الاحتلال الصهيونازي يتعمد استهداف الاطفال والمدنيين العزل pic.twitter.com/eSAiDUdXG9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 18, 2025

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن صدمته من الغارات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وقال متحدث باسم الأمين العام في بيان، إن جوتيريش يدعو إلى "احترام وقف إطلاق النار واستئناف المساعدات الإنسانية دون عوائق والإفراج عن الأسرى المتبقين دون شروط".

وفي سياق متصل، حذّر الكرملين من "دوامة التصعيد" في غزة. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، إن "تفاقم الوضع، دوامة أخرى من التصعيد، يشكل مصدر قلق بالنسبة إلينا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم إلى 404 شهداء، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأفادت صحة غزة، أن أعداد المصابين ارتفعت كذلك إلى 562 إصابة، في ظل استمرار القصف العنيف الذي يستهدف مختلف مناطق القطاع.