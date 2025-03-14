إعلان

الفاتيكان تكشف مستجدات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

02:10 م الجمعة 14 مارس 2025

البابا فرنسيس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

روما- (د ب أ)
قالت الفاتيكان صباح اليوم الجمعة إن البابا فرنسيس يتلقى العلاج منذ أربعة أسابيع حتى الآن في مستشفى جيميلي في روما، فيما مرت الليلة الـ 28 له بالمستشفى دون مضاعفات إضافية.

وذكر الكرسي الرسولي في تحديث أن "البابا حظي بليلة هادئة"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية للحبر الأعظم /88 عاما/.

وتم نقل البابا فرنسيس إلى المستشفى منذ 14 فبراير الماضي، ويعاني من حالة متقدمة من الالتهاب الرئوي، وذكر الأطباء أنه يشهد تحسنا طفيفا منذ عدة أيام.

وما زال الأطباء في مستشفى جيميلي حذرين بشأن تحديد موعد محتمل لخروج البابا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفاتيكان البابا فرنسيس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تفاصيل خسائر حريق المعامل المركزية بوزارة الصحة.. تدمير أكشاك وأضرار بمبنى التراخيص
اتفاق جديد.. حماس توافق على إطلاق سراح جندي إسرائيلي أمريكي و4 جثامين