الفاتيكان تكشف مستجدات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

روما- (د ب أ)

قالت الفاتيكان صباح اليوم الجمعة إن البابا فرنسيس يتلقى العلاج منذ أربعة أسابيع حتى الآن في مستشفى جيميلي في روما، فيما مرت الليلة الـ 28 له بالمستشفى دون مضاعفات إضافية.

وذكر الكرسي الرسولي في تحديث أن "البابا حظي بليلة هادئة"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية للحبر الأعظم /88 عاما/.

وتم نقل البابا فرنسيس إلى المستشفى منذ 14 فبراير الماضي، ويعاني من حالة متقدمة من الالتهاب الرئوي، وذكر الأطباء أنه يشهد تحسنا طفيفا منذ عدة أيام.

وما زال الأطباء في مستشفى جيميلي حذرين بشأن تحديد موعد محتمل لخروج البابا.