بعد وصفه مفاوضي حماس بـ"الرجال الطيبين".. مبعوث ترامب يتراجع

وكالات

كان المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، قد وصف مفاوضي حركة حماس الذين التقاهم بـ"الرجال الطيبين"، في تصريحاته لقناة "سي أن أن" الأمريكية"، لكنه أصدر بعدها توضيحًا لحديثه بعد الغضب الإسرائيلي.

وكتب بولر، في منشور عبر صفحته الخاصة على منصة "إكس": "أريد أن أكون واضحًا تمامًا لأن البعض أساء تفسير الأمر. حماس منظمة إرهابية قتلت الآلاف من الأبرياء. إنهم أشخاص سيئون بحكم التعريف. وكما قال الرئس الأمريكي دونالد ترامب، فإنه لن يكون أي عضو في حماس آمنًا إذا لم تطلق سراح جميع الأسرى على الفور".

I want to be CRYSTAL CLEAR as some have misinterpreted. Hamas is a terrorist organization that has murdered thousands of innocent people. They are BY DEFINITION BAD people. And as @POTUS has said, not a single Hamas member will be safe if Hamas doesn’t RELEASE ALL HOSTAGES… https://t.co/4sMq6zFKQE