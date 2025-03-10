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بعد وصفه مفاوضي حماس بـ"الرجال الطيبين".. مبعوث ترامب يتراجع

03:32 م الإثنين 10 مارس 2025

آدم بولر

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وكالات

كان المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، قد وصف مفاوضي حركة حماس الذين التقاهم بـ"الرجال الطيبين"، في تصريحاته لقناة "سي أن أن" الأمريكية"، لكنه أصدر بعدها توضيحًا لحديثه بعد الغضب الإسرائيلي.

وكتب بولر، في منشور عبر صفحته الخاصة على منصة "إكس": "أريد أن أكون واضحًا تمامًا لأن البعض أساء تفسير الأمر. حماس منظمة إرهابية قتلت الآلاف من الأبرياء. إنهم أشخاص سيئون بحكم التعريف. وكما قال الرئس الأمريكي دونالد ترامب، فإنه لن يكون أي عضو في حماس آمنًا إذا لم تطلق سراح جميع الأسرى على الفور".

وكان بولر قال في مقابلة مع قناة "سي إن إن"، بشأن لقائه مسؤولين من حركة حماس، إن "الأشخاص الذين جلست معهم من حماس ليسوا شياطين تخرج قرون من رؤوسهم، إنهم رجال مثلنا، إنهم أشخاص ودودون للغاية".

وأضاف بولر أن الولايات المتحدة ليست وكيلًا لإسرائيل، مؤكدًا أن واشنطن لديها مصالح محددة على المحك، وقد تواصلت مع حماس لترى ما هو الحل الواقعي للإفراج عن الأسرى الأمريكيين.

وعلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على محادثات بولر مع حماس، قائلًا: إن "هذه سذاجة من شخص بدأ مشواره دون معرفة النهاية لذلك قام بتصحيح الخطأ".

ومن جهة أخرى، قال سموتريتش للإذاعة العبرية، إنه بالتأكيد ستعود إسرائيل قريبًا للقتال في قطاع غزة.

كما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين مطلعين قولهم، إن مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، رفع مستوى توقعات حركة حماس.

وذكر المسؤولون، أن إسرائيل نقلت رسائل غاضبة للأمريكيين وفي أعقابها تراجع بولر عن تصريحاته.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن إسرائيل توصلت لتفاهمات مع الأمريكيين للتنسيق بشأن المحادثات بين واشنطن وحماس، ولفتت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء أمس أن المحادثات الأمريكية مع حماس سيتم تنسيقها بشكل كامل مع تل أبيب.

وتجري حركة حماس محادثات مباشرة مع المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، والتي تمت بدون علم إسرائيل.

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