حماس: الاحتلال يحاول إعادة الأمور إلى نقطة الصفر بخلط الأوراق

غزة- (د ب أ)

أكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم، أنه لا توجد حاليًا أيّ مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام اليوم السبت عن قاسم قوله إن "الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة"، مشيرا إلى أن الاحتلال يُريد استعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان على القطاع.

ولفت إلى أن "الاحتلال يتهرب من الالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة"، مشيرًا إلى أن "تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي يطرحها الاحتلال مرفوض بالنسبة لنا".

ويقول قاسم: "يُحاول الاحتلال إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق".

تهدف محادثات المرحلة الثانية إلى التفاوض على إنهاء الحرب، بما في ذلك عودة جميع الأسرى المتبقيين في غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. أما عودة الرهائن المتوفين المتبقين فستجري في المرحلة الثالثة.

ووفقًا لإسرائيل، هناك 59 أسيرًا متبقية، 24 منهم يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة.

وشهدت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي بدأت في 19 يناير، إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيلية، من بينهم 8 جثث، مقابل نحو ألفي سجين فلسطيني.

ومن المفترض أن تبدأ إسرائيل الانسحاب من ممر فيلادلفيا اليوم وهو اليوم الأخير من المرحلة الأولى، وأن تكمل الانسحاب في غضون ثمانية أيام.





