بعد تبرعه بـ 100 مليار دولار للأعمال الخيرية.. هل يترك بيل جيتس أولاده بلا ثروة؟

بي بي سي

كشف بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، خلال مقابلة حصرية لبي بي سي، عن حجم الإنفاق الذي تبرعت به مؤسسته الخيرية لدعم جهود مكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها والحد من الفقر.

وقال: "تبرعت بما يزيد على 100 مليار دولار... ولا يزال لدي المزيد لأعطيه".

ولتقريب الصورة يعادل هذا الرقم حجم اقتصاد بلغاريا أو ميزانية مشروع خط سكة حديد فائق السرعة في المملكة المتحدة "أتش أس تو-HS2".

ولوضع الأمور في سياقها، فإن هذا الرقم يعادل تقريبًا مبيعات عام واحد لشركة تسلا، التي يملكها إيلون ماسك، والذي يعد حاليًا أغنى رجل على هذا الكوكب، وهو المركز الذي احتله جيتس على مدار سنوات.

ويتعاون بيل جيتس، المؤسس المشارك لمايكروسوفت، مع وارن بافت، شريكه في العمل الخيري، في تمويل مؤسسة جيتس الخيرية، التي أسسها سابقًا مع زوجته السابقة ميليندا.

ويقول جيتس إن والدته غرست فيه مبكرًا حب العطاء، وكانت تقول له دائمًا: "تأتي الثروة ومعها مسؤولية مشاركتها مع الآخرين".

وتحل الذكرى الخامسة والعشرون لمؤسسته في شهر مايو/أيار المقبل، وكشف جيتس حصريًا لبي بي سي أنه يستمتع بالتبرع بأمواله، وأنه تبرع بنحو 60 مليار دولار من ثروته للمؤسسة حتى الآن.

وفيما يتعلق بأسلوب حياته اليومي، يقول جيتس إنه في الواقع لم يلاحظ أي فرق: "لم أقدم أي تنازلات شخصية. لم أقلل تناولي للهامبرغر أو مشاهدة الأفلام"، بالطبع يظل جيتس قادرًا على تحمل تكاليف طائرته الخاصة ومنازله الكبيرة المختلفة.

وينوي جيتس التبرع "بأغلب" ثروته، لكنه أخبرني بأنه تحدث "كثيرًا" مع أولاده الثلاثة عن المبلغ الذي يرونه مناسبًا كي يتركه لهم.

سألته: "هل سيعانون الفقر بعد رحيلك؟" فأجاب مبتسمًا وبسرعة: "لن يكونوا فقراء"، وأضاف "من حيث القيمة المطلقة، سيكونون في وضع جيد، ولكن من حيث النسبة، الرقم ليس ضخمًا للغاية".

يعشق جيتس الرياضيات وهو أمر واضح جدًا، فعندما كان في الصف الثامن، في مدرسة ليكسايد في مدينة سياتل الأمريكية، شارك في امتحان رياضيات على مستوى أربع ولايات، وأدى بشكل متميز لدرجة أنه، في سن 13 عامًا، كان من أفضل طلاب الرياضيات على مستوى المدارس الثانوية في المنطقة.

الرياضيات بالنسبة له شيء فطري. وللتوضيح، إذا كانت ثروتك 160 مليار دولار، كما يذكر مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، حتى لو تركت لأولادك نسبة ضئيلة من تلك الثروة، فهذا يجعلهم أثرياء جدًا.

ويقول جيتس: "أنا واحد من 15 شخصًا فقط على هذا الكوكب يمتلكون ثروة تزيد على 100 مليار دولار".

التقينا جيتس في منزل الطفولة في سياتل، وهو منزل عصري يعود إلى منتصف القرن الماضي، مكوّن من أربع غرف نوم، ومبنيّ على مرتفع، هنا كتب مذكراته التي تحمل عنوان "شفرة المصدر: بداياتي"، التي يركز فيها على مراحل حياته الأولى.

تملّكني الشغف لمعرفة ما الذي شكّل طفلًا، مثل جيتس، صعب المراس، لا يرضخ للأعراف السائدة، ليصبح واحدًا من أبرز رواد التكنولوجيا في عصرنا.

أحضر جيتس معه شقيقتيه كريستي وليبي، كان الثلاثة يتجولون بحماس في المنزل الذي نشأوا فيه، لم يأتوا إلى هنا منذ سنوات، وقد أجرى المالكون الحاليون تجديدات (من حسن الحظ أن الأشقاء جيتس راضون عنها).

يستعيد الأشقاء جيتس ذكرياتهم القديمة، عندما كانوا يدخلون المطبخ، ونظام الاتصال الداخلي الذي كان بين الغرف والذي كانت والدتهم تحبه، وأخبرني جيتس أنها: "كانت تستخدمه لتغني لنا في الصباح"، لتشجعهم على الخروج من غرفهم لتناول الإفطار.

كانت أمه، ماري جيتس، تضبط ساعاتهم على توقيت متقدم بثماني دقائق، لكي يضبط الجميع وقتهم معها. وكان ابنها يعارض جهودها لتطويره، لكنه الآن يخبرني: "كانت طموحاتي تتشكل من خلال تلك العلاقة".

ويعزو جيتس روح التنافس التي يتحلى بها إلى جدته "غامي"، التي كانت تقضي وقتًا طويلًا مع العائلة في هذا المنزل، والتي علّمته كيف يتفوق على المنافسين منذ الصغر من خلال ألعاب الورق.

نزلنا عبر سلالم خشبية، كان يبحث عن غرفته القديمة في الطابق السفلي، التي أصبحت الآن غرفة ضيوف أنيقة، هنا كان جيتس الصغير يقضي ساعات وأيامًا وهو "يفكر"، كما تقول الشقيقتان جيتس.

كانت والدته تغضب جدًا من الفوضى لدرجة أنها كانت تأخذ أي قطعة ملابس تجدها ملقاة على الأرض وتفرض على ابنها العنيد دفع 25 سنتًا لاستعادتها، ويقول جيتس: "بدأت أقلل من ملابسي".

في تلك الفترة، أصبح جيتس مولعًا بالبرمجة، وكان قد حصل، مع بعض أصدقائه الماهرين في التكنولوجيا، على حق الاستفادة من جهاز الكمبيوتر الوحيد في شركة محلية مقابل الإبلاغ عن حدوث أي مشكلة.

كان مولعًا بتعلم البرمجة في تلك الأيام الأولى من الثورة التكنولوجية، إلى درجة أنه كان يهرب ليلًا عبر نافذة غرفته دون أن يعلم والداه ليستمتع بوقت إضافي مع الكمبيوتر.

سألته: "هل تعتقد أنك تستطيع فعل ذلك الآن؟"

كانت إجابة جيتس أنه فتح النافذة وقال: "الأمر ليس صعبًا"، ابتسم وهو يتسلق ويخرج قائلًا: "الأمر ليس صعبًا على الإطلاق".

يوجد مقطع شهير يعود إلى بداية مسيرة جيتس، سأله وقتها مقدم البرامج إذا كان صحيحًا أنه يستطيع القفز فوق كرسي من وضع الوقوف، وقد فعل ذلك مباشرة في الاستوديو. أنا الآن في غرفة نومه التي عاش فيها مرحلة طفولته، الشعور هنا أشبه بـ "لحظة" تاريخية، الرجل في السبعين من عمره، لكنه لا يزال مستعدًا لعمل ذلك.

يبدو جيتس مرتاحًا، في بيئة مألوفة بالنسبة له، وفي مذكراته، كشف لأول مرة علنًا أنه يعتقد أنه لو كان نشأ في الوقت الحالي، كانوا سيشخّصون حالته بأنه مصاب بـ "طيف التوحد"، (وهو مصطلح يشير إلى مجموعة واسعة من الاضطرابات العصبية التي تؤثر على سلوك الفرد، وتواصله، وقدرته على التفاعل الاجتماعي).

سبق والتقيت جيتس مرة واحدة في عام 2012، وقتها بالكاد نظر إليّ في عينيّ أثناء إجراء مقابلة سريعة عن هدفه في حماية الأطفال من الأمراض التي تهدد الحياة. لم يجمعنا أي حديث غير رسمي قبل المقابلة، وتساءلت بعدها إذا كان يعاني من التوحد.

تستعرض مذكراته كل شيء، من بينها قدرته على التركيز الشديد على المواضيع التي تثير اهتمامه، وطبيعته التي تتسم بالولع بشيء معين، وعدم اهتمامه بالجوانب الاجتماعية.

ويقول إنه في المرحلة الابتدائية أعدّ تقريرًا من 177 صفحة عن ولاية ديلاوير، بعد أن طلب كتيبات عن الولاية، وأرسل مظروفات مع طوابع إلى شركات محلية يطلب منها إرسال تقاريرها السنوية، وكان عمره في ذلك الوقت 11 عامًا.

أخبرتني الشقيقتان جيتس أنهما كانا يشعران بأنه مختلف، وقالت كريستي، التي تكبره، إنها كانت تشعر بالمسؤولية تجاهه، وتضيف "لم يكن طفلًا عاديًا... كان يجلس في غرفته ويقضم الأقلام حتى الوصول إلى الرصاص".

من الواضح أنهما قريبتان منه، وتقول ليبي، وهي معالجة نفسية، إنها لم تتفاجأ عندما سمعت اعتقاده بأنه يعاني من "طيف التوحد"، وتضيف أن "المفاجأة كانت أكثر في استعداده للاعتراف بأن هذا قد يكون صحيحًا".

ويقول جيتس إنه لم يحصل على تشخيص رسمي بذلك، ولا يخطط لذلك، مضيفًا: "السمات الإيجابية التي ساعدت في مسيرتي أكثر فائدة من العيوب التي مثّلت لي مشكلة".

وكان إيلون ماسك قد كشف سابقًا أنه يعاني من "طيف التوحد"، وتحديدًا "متلازمة أسبرغر"، ومن المعروف أن الملياردير صاحب تسلا، وسبيس إكس مقرّب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كما يفعل بقية رواد التكنولوجيا المعاصرين مثل مارك زوكربيرغ من "ميتا" وجيف بيزوس من "أمازون" وآخرين من وادي السيليكون مِمَن حضروا مراسم تنصيب ترامب.

وقال لي جيتس إنه رغم "إمكانية النظر بسخرية" لنواياهم، إلا أنه أيضًا تواصل مع ترامب، وجمعتهما مأدبة عشاء استمرت ثلاث ساعات في 27 ديسمبر/كانون الأول "لأن الرئيس يتخذ قرارات بشأن الصحة العالمية وكيفية مساعدتنا للدول الفقيرة، وهي أمور أصبحت ضمن أولوياتي الآن".

سألت جيتس، الذي كان هو نفسه قد تعرض لبعض نظريات المؤامرة، عن رأيه في القرار الذي اتخذه زوكربيرغ بعد انتخاب ترامب بإلغاء التدقيق في الحقائق التي تُنشر على منصاته في الولايات المتحدة، أجابني جيتس بأنه ليس "مُعجبًا" بالطريقة التي تتعامل بها الحكومات أو الشركات الخاصة مع الحدود بين حرية التعبير والحقائق.

وقال: "لا أعرف شخصيًا كيف يمكن رسم هذا الحد الفاصل، لكنني قلق من أننا لا نتعامل مع هذا الأمر كما ينبغي".

ويعتقد جيتس أنه يجب حماية الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي، وأخبرني أنه "من المحتمل جدًا" أن يكون قرار حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم تحت سن 16 عامًا، كما تفعل أستراليا، هو "قرار حكيم".

وأخبرني جيتس أن "وسائل التواصل الاجتماعي، أكثر من ألعاب الفيديو، تستحوذ على الوقت وتجعلك قلقًا بشأن قبول الآخرين لك"، لذلك يجب أن نكون "حذرين جدًا في طريقة استخدامها".

أما عن اختيار ترامب لروبرت ف. كينيدي الابن، لشغل منصب وزير الصحة في الولايات المتحدة، الذي زعم أنه ليس ضد اللقاحات لكنّه روج لمزاعم ثبت بطلانها، فجيتس لم يهتم بالأمر، واكتفى بأن قال لي إن روبرت ف. كينيدي الابن "يضلل الناس".

قصة بيل جيتس ليست قصة صعود من فقر إلى ثراء، فقد كان والده يعمل محاميًا، ولم تكن هناك ضائقة مالية، لكن قرار إرسال ابنهم إلى مدرسة خاصة لتحفيزه كان "تحديًا حتى بالنسبة لدخل والدي".

ولو لم يتخذ والداه هذا القرار، ربما لم نكن نسمع إطلاقًا عن بيل جيتس.

استطاع جيتس استخدام جهاز كمبيوتر رئيسي أول مرة، في وقت لم يستطع المعلمون فهمه، لكن أربعة طلاب كانوا يعملون عليه ليلًا ونهارًا، ويقول: "أتيحت لنا فرصة استخدام الكمبيوتر عندما كان معظم الناس لا يستخدمونه".

وأسس بيل جيتس، بعد ذلك، شركة مايكروسوفت مع أحد أصدقائه في المدرسة، بول ألين، أما صديقه الآخر، كينت إيفانز، أعز أصدقائه، فقد فارق الحياة في حادث تسلق مأسوي، عن عمر 17 عامًا، وأثناء تجولنا في مدرسة ليكسايد، مررنا بجانب الكنيسة التي أُقيمت فيها مراسم جنازته، وتذكر جيتس أنه بكى وقتها على درج هذه الكنيسة.

كانت تجمع الأصدقاء العديد من الخطط، وكانوا يحبون قراءة السير الذاتية لحياة أشخاص آخرين للوقوف على العوامل التي تساعدهم على تحقيق النجاح، في الأوقات التي لا ينشغلون فيها بالكمبيوتر.

والآن كتب جيتس سيرته الخاصة، وتقول فلسفته إن "الكثير مما أنت عليه هو موجود فيك منذ البداية".