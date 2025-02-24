تزامنًا مع الذكرى الثالثة للحرب.. أوكرانيا تتعرض لأكبر هجوم روسي بالمسيّرات

القاهرة- مصراوي:

صعدت روسيا وأوكرانيا هجماتهما تزامنًا مع الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير عام 2022، بعدما أعلنت موسكو عمليتها العسكرية ضد كييف، التي سعت للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأمر الذي أعتبرته تهديدًا لأمنها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن روسيا أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيّرة في هجوم الليلة الماضية، وهو العدد الأكبر منذ بدء الحرب، وأدان ما وصفه بـ"الإرهاب الجوي الروسي"، داعيًا إلى اتحاد حلفاء كييف.

ونشر زيلينسكي على منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرضت له مناطق أوكرانية مختلفة، وعلق عليه قائلًا: "كل يوم، يواجه شعبنا الإرهاب الجوي. قبل يوم واحد من الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحرب الشاملة، أطلقت روسيا 267 طائرة مسيّرة هجومية على أوكرانيا - وهو أكبر هجوم منذ بدأت طائرات مسيرة إيرانية الصنع ضرب المدن والقرى الأوكرانية".

Every day, our people stand against aerial terror. On the eve of the third anniversary of the full-scale war, Russia launched 267 attack drones against Ukraine — the largest attack since Iranian drones began striking Ukrainian cities and villages. In total, nearly 1,150 attack… pic.twitter.com/YvCNuZorvX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2025

وأضاف: "وفي المجموع، تم إطلاق هذا الأسبوع ما يقرب من 1150 طائرة مسيرة، وأكثر من 1400 قنبلة جوية موجهة و 35 صاروخًا من أنواع مختلفة".

وذكر سلاح الجو الأوكراني في بيان، أنه أسقط 138 طائرة مسيرة، فيما لم تتمكن الرادارات من رصد 119 أخرى بعد تشويش بأجهزة الحرب الإلكترونية، مضيفًا أن روسيا أطلقت أيضًا 3 صواريخ باليستية.

وأدت الهجمات الروسية إلى وقوع أضرار في خمس مناطق في أوكرانيا، بالإضافة إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى وأضرار في البنية التحتية.

وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، سيرجي ليساك، على تطبيق "تليجرام"، إن رجلًا توفي في مستشفى وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا بجروح خطيرة في الهجمات الصاروخية على مدينة كريفي ريه بوسط البلاد.

كما ذكر حاكم منطقة أوديسا الواقعة على البحر الأسود في أوكرانيا، أوليه كيبر ، على "تليجرام"، أن 3 أشخاص أصيبوا في هجوم بطائرة مسيّرة على أوديسا عندما اشتعلت النيران في أحد المنازل الخاصة.

وأُصيبت امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا بجروح، وتضررت عدة منازل سكنية في هجوم على المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقي من زاباروجيا، حسبما أفاد به إيفان فيدوروف حاكم المنطقة على "تليجرام".

وفي المقابل، قال الجيش الأوكراني إنه هاجم عشية ذكرى الحرب مصفاة ريازان الروسية للنفط التي تقدم الدعم للاحتلال الروسي، حسب تعبيره.

وقال حاكم منطقة ريازان الواقعة جنوب شرقي العاصمة الروسية موسكو، بافيل مالكوف، اليوم الإثنين، إن حطامًا متساقطًا من طائرات مسيرة أوكرانية مدمرة أشعل حريقًا في منشأة صناعية بالمنطقة.

وأضاف مالكوف، في منشور على تطبيق "تيليجرام"، "وفقًا للمعلومات الأولية لم تقع إصابات ويجري تقييم الأضرار المادية"، إلا أنه لم يحدد المنشأة التي اشتعلت فيها النيران.

وذكرت قناة "بازا" الإخبارية على "تيليجرام"، والتي تربطها صلات بأجهزة الأمن الروسية، أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة ريازان للنفط المملوكة لشركة روسنفت.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت خلال الليلة الماضية 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.