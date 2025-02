تزامنًا مع الذكرى الثالثة للحرب.. أوكرانيا تتعرض لأكبر هجوم روسي بالمسيّرات

القاهرة- مصراوي:

صعدت روسيا وأوكرانيا هجماتهما تزامنًا مع الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير عام 2022، بعدما أعلنت موسكو عمليتها العسكرية ضد كييف، التي سعت للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأمر الذي أعتبرته تهديدًا لأمنها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن روسيا أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيّرة في هجوم الليلة الماضية، وهو العدد الأكبر منذ بدء الحرب، وأدان ما وصفه بـ"الإرهاب الجوي الروسي"، داعيًا إلى اتحاد حلفاء كييف.

ونشر زيلينسكي على منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرضت له مناطق أوكرانية مختلفة، وعلق عليه قائلًا: "كل يوم، يواجه شعبنا الإرهاب الجوي. قبل يوم واحد من الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحرب الشاملة، أطلقت روسيا 267 طائرة مسيّرة هجومية على أوكرانيا - وهو أكبر هجوم منذ بدأت طائرات مسيرة إيرانية الصنع ضرب المدن والقرى الأوكرانية".

Every day, our people stand against aerial terror. On the eve of the third anniversary of the full-scale war, Russia launched 267 attack drones against Ukraine — the largest attack since Iranian drones began striking Ukrainian cities and villages. In total, nearly 1,150 attack… pic.twitter.com/YvCNuZorvX