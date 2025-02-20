إعلان

تايبيه: 29 طائرة حربية صينية عبرت خط الوسط بمضيق تايوان

11:03 ص الخميس 20 فبراير 2025

طائرات عسكرية صينية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تايبيه- (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 29 طائرة حربية صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان ما بين مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء التايوانية المركزية عن الوزارة القول، إن الطائرات والطائرات المسيرة عبرت المجال الجوي شمال ووسط وجنوب غرب وجنوب شرق خط الوسط بمضيق تايوان.

وقالت الوزارة إن الطائرات والطائرات المسيرة كانت جزءا من أسطول من 36 طائرة عسكرية صينية، بالإضافة إلى ثمان سفن بحرية وبالون للتجسس، تم رصده في المناطق حول منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية ما بين السادسة مساء أمس الأربعاء و السادسة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة أنها نشرت دوريات بحرية وجوية، بالإضافة إلى أنظمة صواريخ دفاعية لتعقب الطائرات الصينية العسكرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرات صينية مضيق تايوان وزارة الدفاع التايوانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
للتأكد من هوياتها.. نقل جثامين الأسرى الإسرائيليين القتلى إلى الطب الشرعي

إعلان

إعلان

بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟
تحديث حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة