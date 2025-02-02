السفير حسام زكي: مخططات التهجير وهمية ولا يمكن تنفيذها

كتبت- داليا الظنيني:

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة أثبتت ذلك جلياً.

خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قال زكي إن عودة الفلسطينيين إلى منازلهم المدمرة بعد وقف إطلاق النار كانت مشهداً مؤثراً يعكس إصرارهم على البقاء في وطنهم، مهما بلغت التحديات والصعوبات.

وشدد زكي على أن مخططات تهجير الفلسطينيين التي طرحتها بعض الأطراف لن تنجح، مؤكداً أن الموقف العربي، ولا سيما المصري والأردني، واضح وصريح في رفض هذه المخططات.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الشعب الفلسطيني أثبت للعالم أجمع تمسكه بأرضه، وأن أي محاولة لتهجيره ستبوء بالفشل.

وأشاد السفير حسام زكي بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي، مؤكداً أن هذا الصمود يعكس قوة إرادته وتمسكه بحقوقه المشروعة.

اقرأ أيضًا:

كلف بها الرئيس.. مدبولي يناقش التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية

الخط الرابع لمترو الأنفاق.. دورانات وتحويلات مرورية جديدة لتفتيت الكثافات بالجيزة -تفاصيل

محافظ القاهرة يحذر المواطنين من شراء هذه العقارات: سيتم إزالتها بالكامل

بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر