رئيسة المكسيك: نرفض البيان الأمريكي بأن لبلادنا علاقات مع عصابات المخدرات

وكالات

قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، اليوم الأحد، إنها ترفض بشكل قاطع البيان الأمريكي بأن لبلادها علاقات مع عصابات المخدرات، مؤكدة ان سيادة بلادها غير قابلة للتفاوض.

وأشارت شينباوم، إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون لها تأثير خطير على اقتصادي الولايات المتحدة والمكسيك.

كذلك، ردت كلاوديا، على تصريحات البيت الأبيض بشأن عصابات المخدرات في بلادها، بأنها ليست إلا "افتراءات" من قبل إدارة ترامب، معربة عن رفض بلادها لادعاء واشنطن بتشكيل تحالفات مع المنظمات الإجرامية، أو أي محاولة للتدخل في شؤون بلادها.

لم تكتف شينباوم، بإعلان الرسوم الجمركية، بل ألقت بالتهمة عن بلادها لتلقيها على الولايات المتحدة، وتقول إنه على واشنطن، محاربة بيع المخدرات في شوارع مدنها الكبرى حال أرادت علاج مسألة المخدرات، مشيرة إلى أن مخدر الفنتانيل يتم استهلاكه وبيعه بشكل كبير في الولايات المتحدة التي لا تسعى بما فيه الكفاية لمحاربة تجارة المخدرات على أراضيها.

إضافة لتجارة المخدرات، تحدثت الرئيسة المكسيكية، عن مسألة غسيل الأموال، داخل الولايات المتحدة، قائلة إنها تشكل هي الأخرى معضلة كبيرة داخل الولايات المتحدة وترتبط بشكل أساسي بتجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة الغير قانونية.

وفي وقت سابق، قالت شينباوم، إن بلادها لديها "خطة أ، وخطة ب، وخطة ج"، ردا على القرارات الأمريكية، معلنة فرض رسوم جمركية جوابية بدورها على البضائع القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تبرز برأيها استعداد بلادها لأي قرار تتخذه الحكومة الأمريكية.