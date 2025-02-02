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وهو بالسجن.. أسير فلسطيني محرر يفاجئ باستشهاد جميع أفراد عائلته (فيديو)

06:22 م الأحد 02 فبراير 2025

أسير فلسطيني محرر يفاجئ باستشهاد جميع أفراد عائلته

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وكالات

فوجئ أسير فلسطيني محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، استشهاد أفراد عائلته جراء القصف الإسرائيلي.

وفي مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر شخص فلسطيني وهو يخبر نجله الأسير المُحرر بخبر استشهاد جميع أفراد أسرته في غزة وسط بكائه بحرقة على زوجته وطفلته وشقيقه.

وقال الأسير المحرر بعد رؤية صورة طفلته الشهيدة، وهو يبكي، "يا حبيبتي نسيت شكلك في السجن، الله يرحمك"، كما طلب رؤية صورة زوجته أيضًا.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 في استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني.

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