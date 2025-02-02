ضابط إسرائيلي سابق: حماس ما زالت تحكم قطاع غزة

وكالات

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، أن الحرب على قطاع غزة حققت إنجازات تكتيكية لكن دون توجه استراتيجي.

وأضاف الضابط الإسرائيلي السابق، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما زالت تحكم في قطاع غزة وما تزال الطرف المهيمن فيه.

ويوم الجمعة الماضي، قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، إن الحركة ستواصل حكم قطاع غزة حتى يتم العثور على بديل فلسطيني.

واتهم النونو في تصريحات لوكالة "اسوشييتد برس"، حركة فتح برفض خيارين قدمتهما مصر في مقترحها للطرفين لإدارة القطاع بعد الحرب، مشيرًا إلى أن المقترحين هما بين تسليم إدارة غزة إلى "لجنة دعم مجتمعية" مكونة من فلسطينيين تكنوقراط مستقلين، أو القبول بإنشاء حكومة توافق وطني تدير الضفة الغربية وقطاع غزة معًا.