المملكة المتحدة تحذر من "تأثير ضار للغاية" بسبب سعي ترامب لفرض الرسوم الجمركية

لندن - (د ب أ)

قالت وزيرة بارزة في مجلس الوزراء البريطاني، إن دونالد ترامب يهدد بالتسبب في "تأثير ضار للغاية" على الاقتصاد العالمي، بسبب سعيه لفرض رسوم جمركية على الجيران الأقرب للولايات المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيبه ميديا) اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي فرض ضريبة نسبتها 25% على السلع الواردة من المكسيك وكندا، وضريبة تجارية نسبتها 10% على السلع الصينية، وهو ما سيدخل حيز التنفيذ بعد غد الثلاثاء.

وقد أثارت العقوبات مخاوف من عصر جديد من الحروب التجارية في أنحاء العالم.

وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، وهي أول شخصية حكومية بريطانية كبيرة ترد على الإعلان، أن المملكة المتحدة تريد كسر الحواجز التجارية، وليس وضعها.

وبسؤالها عن إعلان ترامب، قالت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه "يمكن أن يكون لزيادات الرسوم الجمركية في أنحاء العالم، تأثير ضار للغاية على النمو والتجارة العالميين، لذلك فأنا أعتقد أن لا أحد يريد أن يرى ذلك".