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في عهد ترامب.. الجيش الأمريكي يُنفذ أول عملية عسكرية ضد داعش

06:34 ص الأحد 02 فبراير 2025

الجيش الأمريكي أرشيفية

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وكالات

نفذ الجيش الأمريكي أول عملية عسكرية خارج البلاد بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب، استهدفت تنظيم "داعش" في جبال جوليس شمال الصومال، وأسفرت عن مقتل عدة عناصر في التنظيم، بحسب روسيا اليوم.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، في بيان رسمي، إن التقييم الأولي للجيش يشير إلى مقتل "عدة عناصر" في جبال جوليس، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات بين المدنيين.

وأفاد 3 مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية بأن الضربات نفذتها طائرات حربية تابعة للبحرية والقوات الجوية، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F/A-18، انطلقت من حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" العاملة في مياه البحر الأحمر.

وأضاف هيجسيث: "هذه العملية تقلل من قدرة تنظيم 'داعش' على التخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا ومدنيين أبرياء".

من جانبهم، أكد عدد من المسؤولين العسكريين والدفاعيين الأمريكيين أن الضربات كانت رمزية أكثر منها جوهرية، وتهدف إلى تعزيز صورة ترامب كقائد أعلى يحمي البلاد من الإرهابيين في الأيام الأولى لإدارته، بدلًا من تحييد تهديد خطير.

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