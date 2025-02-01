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النرويج تفرج عن سفينة مشتبها بتورطها في إتلاف كابل ألياف ضوئية تحت الماء

01:24 م السبت 01 فبراير 2025

النرويج تفرج عن سفينة مشتبها بتورطها في إتلاف كابل

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أوسلو(النرويج)- (أ ب)

أفرجت النرويج عن سفينة مملوكة لها يقودها طاقم روسي، كانت السلطات في بادئ الأمر تشتبه في أنها ربما تكون متورطة في إتلاف كابل الألياف الضوئية تحت الماء يربط لاتفيا بجزيرة جوتلاند السويدية.

وقالت الشرطة النرويجية في وقت متأخر من أمس الجمعة إنها لم تتوصل إلى أي نتائج تربط السفينة سيلفر دانيا بهذا الحادث.

وقال روني يورجنسن، محامي شرطة ترومسو في وقت متأخر من أمس الجمعة: "لقد أجرت شرطة منطقة ترومسو سلسلة من التحقيقات وحصلت على ما نراه ضروريًا بالنظر إلى الطلب المقدم من لاتفيا. سيستمر التحقيق، لكننا لا نرى أي سبب لبقاء السفينة في ترومسو لفترة أطول".

يشار إلى أن سفينة، تابعة لخفر السواحل النرويجية أوقفت السفينة سيلفر دانيا مساء أمس الأول الخميس ونقلتها إلى ميناء ترومسو في شمال النرويج صباح أمس الجمعة للتفتيش.

وقال خفر السواحل النرويجي إن ذلك جاء بناء على طلب من السلطات اللاتفية وحكم من محكمة نرويجية.

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