باكستان توافق على فتح معبرين حدوديين مع أفغانستان لدخول المساعدات

(أ ب)

قال مسؤول حكومي باكستاني اليوم الخميس، إن باكستان ستسمح للأمم المتحدة بإيصال إمدادات الإغاثة إلى داخل أفغانستان عبر معبرين حدوديين رئيسيين كانا قد تم إغلاقهما منذ ما يقرب من شهرين.

وصرح محمد أنس، المتحدث باسم إدارة إقليم خيبر الواقع شمال غرب باكستان، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) الخميس، بأنه سيتم فتح معبري شامان وتورخم فورا أمام شحنات الإغاثة بناء على طلب الأمم المتحدة، بينما ستظل الحدود مغلقة أمام حركة التجارة والسفر.

وأوضح أنس أن الشحنات الأولية ستشمل مواد غذائية، تليها إمدادات طبية واحتياجات أساسية أخرى.

وأضاف أن جميع الترتيبات جاهزة عند المعبرين الحدوديين، وإن كانت لم تصل أي شاحنة تابعة للأمم المتحدة إلى الحدود حتى مساء اليوم الخميس.

وكان قد تم إغلاق جميع المعابر الحدودية في أوائل أكتوبر الماضي، بعد أن هاجمت القوات الأفغانية مواقع عسكرية باكستانية ردا على ضربات باكستانية نُفذت في عمق الأراضي الأفغانية.

ورغم أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ما يزال ساري المفعول، فإن المفاوضات الأوسع بين الجانبين في قطر وإسطنبول فشلت، حيث يلقي كل طرف اللوم على الآخر.