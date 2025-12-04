برصاص مسلح.. مقتل قيادي إخواني مصري في الفلبين

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلبينية، مساء أمس الأربعاء، مقتل القيادي الإخواني عبدالرحمن الشوادفي الفقي، في الفلبين.

ووفقًا لوسائل الإعلام، فإن الفقي وهو مصري الجنسية، اُغتيل إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء قيادته سيارته في مدينة زامبوانجا جنوب البلاد.

وفي تفاصيل الحادث التي كشفتها التقارير الأولية للسلطات الفلبينية، اقترب مسلح يستقل دراجة نارية من سيارة الفقي وأطلق عليه النار قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.

وأعلنت الشرطة الفلبينية، تشكيل فرق خاصة لملاحقة الجناة وتحديد هوياتهم ودوافعهم، وبدأت في فحص كاميرات المراقبة واستجواب شهود العيان.

وكان الفقي (49 عامًا)، يشغل منصب مدير "مؤسسة الإنسان للتنمية الاجتماعية والتعليمية" ومدرسة "آسيا الأكاديمية الإسلامية"، وهما مؤسستان تابعتان للجماعة في الفلبين، وفق ما أوردته وسائل إعلام.

وقبل نحو عام،أسس الفقي، مدرسة إسلامية صغيرة في قرية بورفايرز بمدينة كوتاباتو.