نائبة أمريكية عن ترامب: عنصري متعصب كاره للأجنب ومعادٍ للإسلام

كتب : محمود الطوخي

09:53 ص 04/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وصفت النائبة عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه عنصري ومتعصب وكاره للأجانب ومعاد للإسلام.

وقالت عمر، إنه ليس مفاجئا أن تستهدف عنصرية ترامب مجتمعا من المهاجرين السود المسلمين، مضيفة "نحن أمريكيون ونحب مينيسوتا وسنبقى هنا بغض النظر عما يقوله الرئيس".

وخلال اجتماع مع وزرائه أمس الأول الثلاثاء، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصوماليين بمن فيهم النائبة إلهان عمر، بأنهم "قمامة لا تسهم بأي شيء في الولايات المتحدة ويجب أن تعود إلى حيث جاءت"، قائلا إن عليهم العودة إلى بلادهم "كريهة الرائحة".

وتزامنت تصريحات ترامب، مع حملة جديدة أطلقتها إدارة الجمارك والهجرة في مدينتي مينيابوليس وسانت بول بولاية مينيسوتا تستهدف المهاجرين الصوماليين غير المسجلين.

