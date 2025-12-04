روسيا تحظر الوصول إلى منصة روبلوكس الأمريكية لألعاب الأطفال



وكالات

حظرت روسيا الوصول إلى منصة ألعاب الأطفال الأمريكية روبلوكس، واتهمتها بنشر مواد متطرفة والترويج لمجتمع الميم.

وخلال الإعلان عن هذه الخطوة، قالت هيئة مراقبة الاتصالات روسكومنادزور، إن روبلوكس مليئة بالمحتوى غير اللائق الذي يمكن أن يؤثر سلبا على النمو الفكري والأخلاقي للأطفال.

وقال متحدث باسم روبلوكس: "إننا نحترم القوانين واللوائح المحلية في البلدان التي نعمل فيها ونعتقد أن روبلوكس توفر مساحة إيجابية للتعلم والإبداع والتواصل الهادف للجميع".

وأضاف المتحدث، أن روبلوكس لديها التزام عميق بالسلامة، ولدينا مجموعة قوية من تدابير السلامة الاستباقية والوقائية المصممة لاكتشاف ومنع المحتوى الضار على منصتنا.

وجرى حظر روبلوكس، التي بلغ متوسط عدد مستخدميها النشطين يوميا 151.5 مليون مستخدم في الربع الثالث من هذا العام، في عدد من الدول بما في ذلك العراق وتركيا بسبب مخاوف من استغلال متحرشين للمنصة لإلحاق الأذى بالأطفال.

ولدى روسكومنادزور تاريخ من تقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الغربية والمنصات التقنية التي ترى أنها تستضيف محتوى ينتهك القوانين الروسية.

وبدأت روسيا في أغسطس من هذا العام وضع قيود على بعض مكالمات تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز وكذلك على تيليجرام.

وتتهم موسكو المنصات المملوكة لجهات أجنبية برفض مشاركة معلومات مع جهات إنفاذ القانون في قضايا الاحتيال والإرهاب.

وهددت روسكومنادزور الأسبوع الماضي بحجب واتساب بالكامل، وفقا للغد.