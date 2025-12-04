إسرائيل تُحذر من استئناف الحرب إذا استمر حزب الله في التسلح



وكالات

قال موقع أكسيوس، اليوم الخميس، إن إسرائيل حذرت من أنها قد تجبر على استئناف الحرب إذا استمر حزب الله في التسلح، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي اتهم وحدة خاصة تابعة لحزب الله اللبناني، تُعرف باسم الوحدة 121 باغتيال 4 شخصيات لبنانية بارزة، على خلفية خشيتها من كشف دور الحزب في انفجار مرفأ بيروت.

ووفقا للبيان الإسرائيلي، شملت الشخصيات المغتالة ضباطا في الجمارك وصحفيين كانوا قد أشاروا إلى صلة "حزب الله" بالانفجار، وقد نفى الحزب، كما جاء في البيان، تورطه في هذه الاغتيالات الأربعة، والتي لم يكتمل التحقيق في أي منها.

وأضاف البيان الإسرائيلي، أن هذه الحوادث تضاف إلى اغتيال رفيق الحريري واغتيال إلياس الحصروني، اللذين كشفنا سابقا ضلوع حزب الله فيهما، ناهيك عن قائمة طويلة لم نكشفها بعد"، بحسب الرواية الإسرائيلية.