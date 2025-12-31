لا عجز في المواد الأساسية.. كيف نجحت "التعليم" في سد عجز المعلمين 2025؟

كشفت وزارة التربية والتعليم عن مجهوداتها في سد العجز في المعلمين خلال عام 2025، مؤكدة تعاملها بشكل منهجي وعلمي مع هذا التحدي.

وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت على قواعد بيانات دقيقة وتحليل واقعي لاحتياجات المراحل التعليمية المختلفة، مما مكنها من إعادة توزيع المعلمين بشكل يحقق التوازن بين المدارس، كما نفذت الوزارة توظيفًا مستهدفًا لسد الفجوات الفعلية في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضافت الوزارة أنها عملت على زيادة القدرة التعليمية من خلال تمديد العام الدراسي من 23 إلى 31 أسبوعًا، وزيادة زمن الحصة الدراسية بمقدار خمس دقائق، بما ساهم في تحسين نواتج التعلم، وضمان توزيع علمي وواقعي للمعلمين في مختلف المواد الدراسية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي على عدم وجود أي نسبة عجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية، مما يعكس نجاح استراتيجياتها في مواجهة تحديات العجز التعليمي.

