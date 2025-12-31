إعلان

لا عجز في المواد الأساسية.. كيف نجحت "التعليم" في سد عجز المعلمين 2025؟

كتب : أحمد الجندي

11:44 م 31/12/2025

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة التربية والتعليم عن مجهوداتها في سد العجز في المعلمين خلال عام 2025، مؤكدة تعاملها بشكل منهجي وعلمي مع هذا التحدي.

وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت على قواعد بيانات دقيقة وتحليل واقعي لاحتياجات المراحل التعليمية المختلفة، مما مكنها من إعادة توزيع المعلمين بشكل يحقق التوازن بين المدارس، كما نفذت الوزارة توظيفًا مستهدفًا لسد الفجوات الفعلية في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضافت الوزارة أنها عملت على زيادة القدرة التعليمية من خلال تمديد العام الدراسي من 23 إلى 31 أسبوعًا، وزيادة زمن الحصة الدراسية بمقدار خمس دقائق، بما ساهم في تحسين نواتج التعلم، وضمان توزيع علمي وواقعي للمعلمين في مختلف المواد الدراسية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي على عدم وجود أي نسبة عجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية، مما يعكس نجاح استراتيجياتها في مواجهة تحديات العجز التعليمي.

اقرأ أيضا:

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء خلال 30 دقيقة

هل أثر كسر ماسورة مياه شارع التسعين على تشغيل المونوريل؟

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار

الصحة: تشكيل لجنة لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم نجاح التعليم في سد عجز المعلمين 2025 زيادة القدرة التعليمية سد العجز في المعلمين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026