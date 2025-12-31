"حزب الله يوجّه صواريخ نحو تل أبيب".. وإسرائيل تتجهز لهجوم في لبنان

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثّف استعداداته لشن عمل عسكري محتمل ضد حزب الله في لبنان، بدعوى رصد محاولات للحزب لإعادة بناء قدراته.

وأوضحت أن محاولات حزب الله تتضمن توجيه "أنظمة صواريخ دقيقة" نحو تل أبيب، وذلك بالتزامن مع عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المرتقبة من واشنطن يوم الجمعة المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جيش الاحتلال يعتزم عرض خططه الهجومية على نتنياهو فور عودته من واشنطن، متذرعا بأن التحركات في لبنان "لا تفي بشروط وقف إطلاق النار".

ووفقا للصحيفة العبرية، تشير المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية إلى أن حزب الله يسعى لترميم قوات "الرضوان" وتكديس منظومات هجومية شمال نهر الليطاني، وهو ما دفع سلاح الجو الإسرائيلي لتكثيف ضرباته لمراكز التدريب في الأسابيع الأخيرة.

ونوّهت الصحيفة، إلى أن تل أبيب تتوقع أن تعلن الحكومة اللبنانية خلال الساعات أو الأيام المقبلة انتهاء عملية نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، مع رفض توسيع العملية لتشمل شمال النهر.

وأكدت مصادر عسكرية أن "عدم نية الجيش اللبناني مواصلة نزع السلاح سيدفع إسرائيل للقيام بذلك بنفسها".

وترى القيادة الأمنية الإسرائيلية، أن الوقت الحالي يمثل "فرصة استراتيجية" لضرب حزب الله، لمروره بفترة "ضعف عملياتي" ومحدودية قدرته على الرد، فضلا عن كون إيران "محاصرة" مما يصعب عليها نجدة حليفها.

وأكدت "معاريف"، أن الخيارات العسكرية الإسرائيلية المقترحة تهدف إلى إضعاف الحزب دون دفع إسرائيل لخرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، بل الضغط للعودة إلى مبادئ الاتفاق الذي أُبرم قبل نحو عام وشهر في ختام عملية "سهام الشمال".