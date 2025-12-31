أمريكا تفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الفنزويلي

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على أربع شركات وناقلات نفط مرتبطة بها تعمل في قطاع النفط الفنزويلي.

ويأتي القرار الجديد كأحدث حلقة في سلسلة "الضغط الأقصى" التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد نظام نيكولاس مادورو، وتستهدف بها ما يعرف بـ "الأسطول الخفي".

وشملت العقوبات، وفق بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، تجار نفط متورطين في التحايل على القيود المفروضة، وأربع ناقلات صنفت ضمن "الأسطول الخفي"، وهي سفن عادة ما تكون قديمة مجهولة الملكية، وتعمل دون غطاء تأميني يفي بالمعايير الدولية، وتستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قائلاً: "لقد كان الرئيس ترمب واضحا: لن نسمح لنظام مادورو غير الشرعي بالتربح من تصدير النفط بينما يغرق الولايات المتحدة بالمخدرات القاتلة".

وأكدت الخزانة الأمريكية، أن هذه الخطوة إشارة إلى أن المتعاملين في تجارة النفط الفنزويلية "ما زالوا يواجهون مخاطر عقوبات كبيرة".

وتأتي هذه العقوبات بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من ديسمبر، فرض حصار على السفن الخاضعة للعقوبات، وهي استراتيجية أدت إلى شل الصادرات النفطية الفنزويلية تقريبا، وخفضها إلى نصف مستوياتها في نوفمبر، ما أجبر شركة النفط الحكومية "PDVSA" على البحث عن حلول جذرية لتفادي إغلاق المصافي بسبب تكدس المخزونات.

ووفقاً لوثائق شركة الطاقة الحكومية الفنزويلية "PDVSA" وبيانات التتبع، فإن السفن التي استهدفتها العقوبات تشمل "نورد ستار" التي ترفع علم بنما، و"لونار تايد" بعلم غينيا، و"ديلا" بعلم هونج كونج التي غيرت مسارها في 21 ديسمبر بعد محاولة اعتراض أمريكية لسفن أخرى وتتجه حاليا لآسيا.

أمّا الناقلة الرابعة "فاليانت" التي ترفع علم هونج كونج، المملوكة لشركة "أريس جلوبال إنفستمنت"، فلم تسجل نقل نفط خام بحسب السجلات.

من جانبه، نفى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته التورط في أنشطة إجرامية، معتبرين أن واشنطن تسعى لتغيير النظام بهدف "السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة".