بعد وقف إطلاق النار.. تايلاند تفرج عن 18 أسير حرب كمبوديا

بعد وقف إطلاق النار.. تايلاند تفرج عن 18 أسير حرب

واشنطن (أ ب)

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء بالخطوات التي تم اتخاذها لإحياء وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا، بما في ذلك إفراج تايلاند عن أسرى حرب كمبوديين.

وذكرت الوزارة في بيان: "هذا يوضح التزام الدولتين بالسلام المستدام عن طريق تطبيق شروط اتفاقات كوالالمبور للسلام".

وبرغم هذه الاتفاقات، خاضت الدولتان حربا دعائية مريرة وتواصلت أعمال العنف البسيطة عبر الحدود، وتصاعدت في مطلع ديسمبر الجاري، لتصل لمستوى القتال العنيف على نطاق واسع.

وفقدت تايلاند 26 جنديا ومدنيا واحدا كنتيجة مباشرة للقتال منذ السابع من ديسمبر الجاري، وفقا لمسؤولين. وأفادت تايلاند أيضا بوفاة 44 مدنيا.

وكانت تايلاند أطلقت سراح 18 أسير حرب كمبوديا في وقت سابق من اليوم، كانوا محتجزين لديها منذ خمسة أشهر، تنفيذا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقعه البلدان لإنهاء القتال المرير على طول حدودهما.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان لها إن "إعادة الجنود الكمبوديين الـ18 إلى بلادهم جاءت كدليل على حسن النية وبناء الثقة، بالإضافة إلى الالتزام بالمبادئ الإنسانية الدولية".