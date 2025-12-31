إعلان

سوريا: شهيد ومصابون من عناصر الأمن الداخلي بتفجير انتحاري في حلب

كتب : محمود الطوخي

11:04 م 31/12/2025

تفجير انتحاري في حلب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأربعاء، باستشهاد شخص وإصابة آخرين من عناصر الأمن الداخلي جراء تفجير انتحاري بمنطقة باب الفرج في حلب.

وفي وقت سابق، أفادت سانا بسماع دوي انفجار في مدينة حلب، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعته.

في سياق منفصل، نقلت "سانا" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، قوله في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تواصل طرح مطالب اللامركزية والفيدرالية، ولا تتخذ أي خطوات باتجاه الاندماج مع السلطة المركزية، وهذا الموقف يضر بوحدة الأراضي السورية واستقرارها.

وأضاف أكتورك، "أن نواصل تعاوننا الوثيق مع سوريا في إطار مبدأ دولة واحدة، جيش واحد، ونتابع عن كثب مسار الاندماج"، مشيراً إلى أن تركيا ستقدم الدعم اللازم في حال قررت الحكومة السورية اتخاذ مبادرة من أجل وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وكانت الدولة السورية توصلت في العاشر من مارس 2025 إلى اتفاق يقضي باندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، يؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تفجير انتحاري في حلب شهيد ومصابون من عناصر الأمن في حلب دوي انفجار في مدينة حلب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"