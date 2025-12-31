سوريا: شهيد ومصابون من عناصر الأمن الداخلي بتفجير انتحاري في حلب

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأربعاء، باستشهاد شخص وإصابة آخرين من عناصر الأمن الداخلي جراء تفجير انتحاري بمنطقة باب الفرج في حلب.

وفي وقت سابق، أفادت سانا بسماع دوي انفجار في مدينة حلب، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعته.

في سياق منفصل، نقلت "سانا" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، قوله في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تواصل طرح مطالب اللامركزية والفيدرالية، ولا تتخذ أي خطوات باتجاه الاندماج مع السلطة المركزية، وهذا الموقف يضر بوحدة الأراضي السورية واستقرارها.

وأضاف أكتورك، "أن نواصل تعاوننا الوثيق مع سوريا في إطار مبدأ دولة واحدة، جيش واحد، ونتابع عن كثب مسار الاندماج"، مشيراً إلى أن تركيا ستقدم الدعم اللازم في حال قررت الحكومة السورية اتخاذ مبادرة من أجل وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وكانت الدولة السورية توصلت في العاشر من مارس 2025 إلى اتفاق يقضي باندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، يؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.