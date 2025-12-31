ترامب يعلن سحب الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند ولوس أنجليس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجليس وبورتلاند وأوريجون في الوقت الحالي، على الرغم من انخفاض معدل الجريمة.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، اليوم الأربعاء، "نحن نقوم بإزالة الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند".

وأكد الرئيس الأمريكي أن معدل الجريمة انخفضت بشكل كبير بسبب وجود الحرس الوطني، موضحًا: "لقد اختفت الجريمة من بورتلاند ولوس أنجلوس وشيكاغو، وسوف نعود، ربما بشكل مختلف وأقوى بكثير، عندما تبدأ الجريمة في الارتفاع مرة أخرى - إنها مسألة وقت فقط!".

واتهم ترامب رؤساء البلديات والمحافظين الديمقراطيين هؤلاء، بأنهم غير أكفاء إلى حد كبير بسبب رغبتهم في مغادرة الحرس الوطني رغم وجود تقدم كبير.

واختتم الرئيس الأمريكي، قائلاً: " أنه من الصعب أن نصدق أن رؤساء البلديات والمحافظين الديمقراطيين هؤلاء، وجميعهم غير أكفاء إلى حد كبير، يريدون منا أن نغادر، خاصة بالنظر إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه؟؟؟".