السيسي مهنئًا ب ٢٠٢٦: اللهم اجعله عام الخير والازدهار

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:48 م 31/12/2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري وكافة شعوب العالم بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٦.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته على فيسبوك، الأربعاء، أتوجه بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى شعوب العالم كافة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٦، راجياً من الله عز وجل أن يحمل هذا العام في طياته الخير والازدهار، وأن يسود فيه السلام والاستقرار، وتنتهي فيه الحروب والأزمات، وتعلو فيه قيم التعاون والتكامل والتعايش السلمي من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، كل عام وأنتم طيبين ، ومصر دائماً بخير.

